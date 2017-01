Học trò Thanh Thủy bị tét đầu vì say tập luyện

03/01/2017 16:01

Trang Truyền được chăm sóc vết thương

Sau khi chứng tỏ được bản lĩnh, khả năng diễn xuất để giành chiến thắng trong đêm thi trước, Trang Tuyền tiếp tục được sư phụ Thanh Thủy tin tưởng lựa chọn dự thi với chủ đề "Sân khấu xưa".

Trang Truyền trở lại hăng hái trên sàn tập

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai “ác”, hóa thân thành cô con gái phú hộ có tính cách bá đạo, xấu xí nhưng thích tỏ vẻ trong truyện cổ tích "Hai cô gái và cục bướu", nữ diễn viên trẻ không tránh khỏi sự lo lắng. Để hoàn thành đúng các yêu cầu khắt khe từ huấn luyện viên, Trang Tuyền không ngần ngại chăm chỉ tập luyện, trau chuốt từ diễn xuất hình thể đến các động tác nhảy múa phức tạp.

Nghệ sĩ Thanh Thủy hết lòng vì học trò

Quá hăng say tập luyện động tác múa xoay vòng, môn sinh đội trào phúng đã bị chấn thương khá nặng khi đầu đập xuống cạnh sàn. Dù đau đớn, cô vẫn lên tiếng trấn an ê-kíp đừng quá lo lắng. Trang Tuyền được mọi người sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa cô vào bệnh viện để may vết thương. Tai nạn của Trang Tuyền khiến đội trào phúng rất lo lắng vì nhân vật cô gái phú hộ cần thể hiện rất nhiều biểu cảm mặt. Ngay sau khi được chữa trị vết thương, Trang Tuyền tức tốc trở lại sàn tập ngay trong đêm.

Bên cạnh Trang Tuyền, các môn sinh Phúc Zelo (đội tạp kỹ), Thùy Dương (đội tỉnh queo) và Hải Yến (đội hoạt hình) cũng đang tích cực tập luyện cho phần thi của mình.

Lựa chọn thể nghiệm hài kịch với tác phẩm kinh điển "Chiếc lá cuối cùng" (O.Henry), Thùy Dương đem đến tiết mục sự mới mẻ, dí dỏm, tươi vui nhưng vẫn bám theo nguyên tác. Thùy Dương sẽ hóa thân thành bà già 80 tuổi phó thác sự sống của mình cho một chiếc lá trên cành cây.

Thùy Dương hóa thân thành bà già

Phúc Zelo trong vai phú ông keo kiệt

Dựa trên nhân vật H’Arpagon trong tác phẩm "Lão hà tiện" (Moliere), Phúc Zelo sáng tạo nên câu chuyện về lão phú ông keo kiệt, ham tiền hơn mạng sống để thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tiết mục này của Phúc Zelo nhận được sự trợ diễn và dàn dựng từ Huỳnh Tiến Khoa – Đội trưởng đội Xém Cười (Quán quân Làng Hài Mở Hội 2016)

Thầy trò đội Minh Nhí – Hải Yến đem đến tiết mục đầy biến hóa trong tác phẩm "Té giếng" với nhiều màn ca hát sôi động. Đây là kịch bản được nghệ sĩ Nguyễn Văn Phúc – thầy của Thánh hài Minh Nhí viết lại dựa theo tác phẩm dân gian.

Hải Yến trong vai người té giếng

Tập 10 của "Tiếu lâm tứ trụ", chủ đề "Sân khấu xưa" sẽ là cuộc so tài của bốn đại diện: Trang Tuyền (hài phái trào phúng), Phúc Zelo (hài phái tạp kỹ), Thùy Dương (hài phái tỉnh queo) và Hải Yến (hài phái hoạt hình).

C. Phan