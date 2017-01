Kết thúc năm tang tóc của làng văn nghệ

01/01/2017 10:09

Qua đời vì bệnh lúc tuổi già

Năm 2016, không ít nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam qua đời vì bệnh lúc tuổi già, bệnh mãn tính hết cách cứu chữa

NSƯT Quang Lý qua đời ngày 1-12 vì nhồi máu cơ tim sau khi đi tập thể dục về, hưởng thọ 68 tuổi. Ông ra đi đột ngột để lại niềm tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và công chúng.

NSƯT Út Bạch Lan trút hơi thở cuối cùng ngày 4-11 tại nhà riêng sau thời gian điều trị bệnh ung thư gan, thọ 82 tuổi. Được xem là thế hệ kế tiếp của NSND Phùng Há, bà mất trong khi vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của mình. Những năm tháng còn lại của đời mình, bà đã chọn vào cửa Phật, không phải xuống tóc quy y mà đêm gõ mõ tụng kinh, ngày chọn sân chùa làm sân khấu, hát trích đoạn những vở tuồng về Phật để lấy tiền trùng tu, sửa chữa chùa chiền.

NSƯT Phạm Bằng trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Hồng Ngọc tối 31-10, sau khi trải qua khoảng 3 tháng điều trị với vài lần mổ và phẫu thuật điều trị bệnh cả trong nước và nước ngoài.

NSND Thanh Tòng qua đời ngày 22-9 tại nhà riêng, do bệnh tim mạch, hưởng thọ 68 tuổi. Ông là một trong những nghệ sĩ đại thụ của sân khấu cải lương tuồng cổ. Nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ thế hệ nối tiếp bàng hoàng, thương tiếc khi nghe tin ông qua đời.

NSƯT Hán Văn Tình qua đời ngày 4-9 sau thời gian chiến đấu bệnh ung thư phổi, hưởng dương 59 tuổi. Ông ra đi để lại cho người thân bạn bè đồng nghiệp niềm tiếc thương.

NSƯT Đoàn Bá qua đời ngày 22-8 tại California - Mỹ, thọ 78 tuổi, sau thời gian chiến đấu với bệnh. Ông có hơn 55 năm tuổi nghề với tài sản để lại cho đời là hơn 300 vở diễn, trong đó có các tác phẩm sân khấu nổi tiếng, như: “Rạng ngọc Côn Sơn”, “Nàng Xê-Đa”, “Hòn đảo thần Vệ Nữ”, “Thời con gái đã xa”, “Màu xanh mái tóc”… Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc cho sân khấu nói chung và các đồng nghiệp, thế hệ học trò nói riêng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng (sinh năm 1948) nổi tiếng với các ca khúc: "Hát với chú ve con", "Hoàng hôn màu lá", "Chuyện tình của biển", "Lời tỏ tình của mùa Xuân", "Ngôi sao cô đơn", "Câu chuyện nhỏ của tôi", "Hoa tím ngoài sân", "Em và tôi", "Phố biển", "Mưa ngâu", "Lối cũ ta về"... qua đời ngày 15-3 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời ngày 14-4, sau thời gian dài chống chọi với bệnh suy tim, suy thận, hưởng thọ 76 tuổi. Nhiều nhạc phẩm của ông rất được khán giả yêu mến: “Tình yêu đến không giã từ”, “Mênh mông tình buồn”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”, “Buồn ơi chào mi”, “Không 1”, “Không 2”, “Ai đưa em về”, “Tình khúc chiều mưa”..

Đạo diễn Châu Huế qua đời ngày 3-3, tại nhà riêng ở Gò Vấp, TP HCM, hưởng thọ 72 tuổi. Đạo diễn Châu Huế là tác giả của nhiều phim truyền hình danh tiếng : "Những nẻo đường phù sa" (cùng với Đạo diễn Ngọc Phong), "Chúa tàu kim quy", "Chuyện tình bên dòng kênh Xáng", "Bình minh châu thổ", "Dòng sông định mệnh", "Ám ảnh xanh"... Đạo diễn Châu Huế mất khi vừa quay xong phim "Giữa hai bờ thiện ác", phim đang làm hậu kỳ dang dở.

Đạo diễn - NSƯT Lê Dân qua đời ngày 26-2 tại nhà riêng ở TP HCM vì xuất huyết não, hưởng thọ 88 tuổi. Ông từng làm đạo diễn nhiều phim: "Ông cố vấn", "Loan mắt nhung", "Tình Lan và Điệp"... Ngoài kỷ lục là đạo diễn có nhiều phim tham gia các liên hoan quốc tế nhất, Lê Dân còn là người giúp tạo dựng những tên tuổi màn bạc như: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Huỳnh Thanh Trà, Túy Hồng, Băng Châu (trước năm 1975), sau này là Diễm My, Việt Trinh...

Nghệ sĩ Đặng Vinh Quang từ trần ngày 20- 12 do bệnh viêm gan biến chứng dẫn đến nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 72 tuổi. NS Đặng Vinh Quang là người đã đóng góp rất nhiều cho sân khấu cải lương . Mỗi sân khấu ông đi qua đều để lại những ấn tượng tốt đẹp bằng tài năng ca diễn. Ông có giọng ca trầm ấm, âm vực rộng, ảnh hưởng nhiều từ việc học theo cách ca của nghệ sĩ Thành Được.

Nghệ sĩ Long Hải – tên thật Huỳnh Long Hải – qua đời ngày 19-11 tại nhà riêng ở TP HCM, hưởng thọ 68 tuổi. Ông quê ở Bến Tre, học trò của NSND Bảy Nam, người em kết nghĩa với NSND Kim Cương gắn bó nhiều thập niên với đoàn kịch Kim Cương. Hai năm qua NS Long Hải bị bệnh tai biến mạch máu não, dẫn đến bị liệt nửa người, ông đã từng được NSND Kim Cương đưa vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Trong sự nghiệp nghệ thuật, NS Long Hải đã tạo được nhiều dấu ấn với các vai diễn trong các vở sân khấu nổi tiếng: "Trà Hoa Nữ", "Dưới hai màu áo", "Vực thẳm chiều cao", "Huyền thoại mẹ", "Con nai đen rừng Đế Thích", "Người mua hạnh phúc"…Bộ phim cuối cùng NS Long Hải tham gia là “Chuyên án lạ" (Hãng phim TFS) và ông là chủ nhiệm bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, sau đó khi đoàn phim đóng máy, ông đã bị bệnh tai biến mạch máu não.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua đời ngày 7-10, tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi. Ông là một nhạc sĩ khoác áo lính. Những sáng tác nổi tiếng về đề tài người lính của ông được nhiều người biết đến như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Noi gương Lý Tự Trọng”, “Bài ca Ngô Mây”,… Sau năm 1975, âm nhạc của Nguyễn Đức Toàn lại chứa đựng tính trữ tình nhiều hơn với một loạt các ca khúc được công chúng trong và ngoài nước ghi nhận như là “Chiều trên bến cảng”, “Tình em biển cả”, “Mùa xuân đất nước”, “Hà Nội một trái tim hồng”.Ông cũng là một trong số những nhạc sĩ đã giành giải thưởng Hồ Chí Minh.

Không chỉ nghệ sĩ Việt Nam, ở kinh đô điện ảnh thế giới cũng không ít sao qua đời vì bệnh khi tuổi cao, sức yếu.

David Bowie, 69 tuổi, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất thu âm, họa sĩ... đã qua đời ngày 10-1 (giờ địa phương) sau 18 tháng chiến đấu chống bệnh ung thư. Huyền thoại này qua đời chỉ 2 ngày sau khi ông ra album phòng thu thứ 25 trong sự nghiệp hơn 40 năm của mình có tên “Blackstar”. Đây là album cuối cùng của David Bowie.

David Bowie sinh ra ở Brixton, London – Anh. Ca khúc đầu tiên của ông ra mắt khán giả năm 1969 có tên “Space Oddity” vào tốp 5 bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh. Sau đó 3 năm, David tung đĩa đơn “Starman” và album “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ” gây chú ý lớn. Năm 1975, David gặt hái thành tựu lớn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình với đĩa đơn “Fame” và album “Young American”. Các ca khúc đáng nhớ của ông có thể kể đến "Let's Dance", "Heroes", "Changes", "Life on Mars"...

Đến nay, ông đã bán được 140 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tại Anh, ông từng nhận được 9 chứng nhận album bạch kim, 7 vàng và 8 bạc. Tại Mỹ, ông nhận 5 chứng nhận album bạch kim, 7 vàng. Trong năm 2004, ông được Rolling Stone xếp vị trí thứ 39 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và vị trí thứ 23 trong danh sách ca sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông cũng được vinh danh trên Rock and Roll Hall of Fame năm 1996.

Nam nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia Leonard Cohen qua đời ngày 10-11 (giờ địa phương), hưởng thọ 82 tuổi. Nguyên nhân Leonard Cohen qua đời chưa công bố, chỉ biết tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Trước khi qua đời, Leonard Cohen phát hành album thứ 14 trong sự nghiệp ca hát của mình có tên "You want it darker", bao gồm nhiều bài đình đám "Suzanne", "I'm your man"...

Cohen có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll tại Mỹ lẫn Đại sảnh Danh vọng Âm nhạc và Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ Canada. Ông cũng từng được trao danh hiệu Hiệp sĩ, danh tước cao nhất cho công dân Canada. Năm 2011, ông được tôn vinh tại Giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias về những đóng góp văn học của mình. Khi hay tin Leonard Cohen qua đời, nhiều người nổi tiếng, đồng nghiệp đã bày tỏ thương tiếc với ông. Trong đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: "Không có âm nhạc của nghệ sĩ nào mang đến cảm giác như âm nhạc của Leonard Cohen. Canada và thế giới luôn nhớ ông".

Glenn Frey, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, tay guitar lừng danh, nhà sản xuất, diễn viên, thành viên sáng lập nhóm nhạc rock Eagles, đồng sáng tác ca khúc “Hotel California”, “Tequila Sunrise”, qua đời ngày 18-1, thọ 67 tuổi. Ông bị biến chứng từ viêm khớp dạng cấp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi.

Glenn Frey là một trong những người sáng lập ban nhạc Eagles, góp phần đưa ban nhạc này đạt được thành công vang dội. Ông còn đồng sáng tác nhiều ca khúc hay cho nhóm mình biểu diễn: "Take It Easy", "Peaceful Easy Feeling", "Tequila Sunrise", “Hotel California”, "Already Gone", "Lyin' Eyes", "New Kid in Town", "Heartache Tonight"... Trong đó, ca khúc “Hotel California” do Glenn Frey, Don Felder, Don Henley sáng tác thành công vang dội nhất. Kế đó là “Tequila Sunrise” do Glenn Frey và Don Henley sáng tác.

Ban nhạc Eagles từng giành 6 giải Grammy thời đỉnh cao, được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng nam 1998. Sau thời gian tan rã, năm 1994, ban nhạc này tái hợp đến nay. Thời điểm tan rã, Glenn Frey có sự nghiệp sô lô thành công với những sản phẩm chất lượng.

Nữ nghệ sĩ Debbie Reynolds, mẹ của diễn viên Carrie Fisher, qua đời ngày 28-12, hưởng thọ 84 tuổi. Debbie Reynolds qua đời 1 ngày sau cái chết của con gái. Bà bị đột quỵ ở nhà con trai Todd Fisher và nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vốn sở hữu nhan sắc mặn mà khi còn trẻ, Debbie đa tài khi không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là vũ công nổi tiếng của Mỹ những năm 1950 - 1960.

Bà từng được đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên, ca sĩ xuất sắc nhất và chiến thắng vô số giải thưởng khác nhau. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà tham gia vô số phim và chương trình truyền hình. Một số phim ấn tượng: "Bundle of Joy", "The Catered Affair", " Tammy and the Bachelor"... Mặc dù tuổi đã cao, Debbie vẫn hoạt động nghệ thuật, bà đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình.

Nữ diễn viên Carrie Fisher, nổi tiếng với vai diễn "Công chúa Leia" trong loạt phim Star Wars, đã qua đời sáng 27-12, hưởng dương 60 tuổi. Bà qua đời 4 ngày sau khi lên cơn đau tim trên máy bay. Thời điểm đó, bạn bè, người hâm mộ đều cầu nguyện một phép màu nhưng "Công chúa Leia" vẫn không thể qua khỏi. Ngoài vai diễn trên, Carrie Fisher còn một số bộ phim đáng chú ý khác: "The Blues Brothers", "Hannah and Her Sisters", "When Harry Met Sally"...

Nam diễn viên Alan Rickman, người đóng vai giáo sư Snape trong loạt phim “Hary Potter” đã qua đời ngày 14-1, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 69 tuổi. Ngoài vai diễn trong “Harry Potter”, ông còn đóng nhiều phim khác như: "Love Actually", "Something the Lord Made", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", "The Butler", "A Promise"... Đặc biệt, ông tạo ấn tượng với vai kẻ phản diện độc ác Hans Gruber trong phim “Die Hard". Nó giúp ông lọt vào danh sách "100 anh hùng và kẻ phản diện của Viện phim Mỹ" công bố năm 2003. Danh sách này là một trong các danh sách được Viện phim Mỹ lập ra nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày ra đời của nghệ thuật điện ảnh. Sau đó, Alan tiếp tục đóng vai phản diện Sheriff of Nottingham trong "Robin Hood: Prince of Thieves" và một số phim khác.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực phim điện ảnh, Alan còn là diễn viên sân khấu tài danh. Ông từng chiến thắng 1 Giải BAFTA, 1 Giải Quả cầu Vàng, 1 Giải Emmy, 1 Giải Screen Actors Guild trong suốt sự nghiệp của mình.

Những cái chết còn rất trẻ

Ca sĩ Minh Thuận qua đời ngày 18-9 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi. Anh ra đi ở tuổi 47, để lại sự tiếc thương cho người thân, bạn bè, người hâm mộ.

Thông tin anh bệnh ung thư phổi lan tỏa chỉ vài tuần, đồng nghiệp và người hâm mộ đều cầu nguyện cho anh nhưng phép màu không đến...!

Ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập qua đời ngày 17-3 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng dương 42 tuổi. Anh ra đi sau 6 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. Trần Lập khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa Sân khấu, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997. Năm 1994, anh cùng bạn bè thành lập ban nhạc rock Bức Tường và giữ vai trò trưởng nhóm. Anh sáng tác hơn 30 ca khúc: “Đường đến đỉnh vinh quang”,"Tâm hồn đá", "Bông hồng thủy tinh"....

Nhạc sĩ Lương Minh qua đời ngày 28-2, hưởng dương 49 tuổi. Anh thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ được đào tạo tại Khoa Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội, là thành viên sáng lập ban nhạc nhẹ Hoa Sữa vào năm 1987. Anh là Phó Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam

Nhạc sĩ Thập Nhất qua đời ngày 20-8 vì bệnh gan, hưởng dương 57 tuổi. Anh tên thật là Nguyễn Thập Nhất, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Thập Nhất qua đời khi còn là Phó ban ca nhạc Đài Truyền hình TP HCM.

Nhà quay phim Quốc Hương qua đời ngày 13-3 sau tai nạn máy bay tại Úc, hưởng dương 42 tuổi. Anh và một phi công kỳ cựu tại Úc đã lên một máy bay siêu nhẹ XT-912 Arrow để luyện tập và thử máy quay cho chương trình "Cuộc đua kỳ thú" 2016 tại Úc.

Ali Hùng Cường qua đời ngày 8-3, hưởng dương 30 tuổi. Anh ra đi sau thời gian chống chọi bệnh ung thư vòm họng. Ali Hùng Cường tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1986, anh được biết đến với vai trò phó đạo diễn của các phim: "Ngôi nhà hạnh phúc", "Cho một tình yêu", "Hot boy nổi loạn", "Vừa đi vừa khóc"... Đa số là phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Hùng Cường từng tham gia đóng phim và thỉnh thoảng viết kịch bản.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè tiếc thương Hùng Cường vì anh ra đi tuổi đời còn rất trẻ.

Danh ca nhạc pop George Michael đã qua đời ở tuổi 53 tại nhà riêng ngay kỳ nghỉ Giáng sinh. Thông tin về cái chết của ông được thông cáo vào tối 25-12 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu bất thường quanh cái chết này. Nhiều người thân, bạn bè, người hâm mộ, đồng nghiệp thương tiếc trước sự qua đời của George Michael.

George Michael đã bán 80 triệu đĩa trên toàn thế giới trong sự nghiệp suốt 4 thập kỷ qua. Ông từng là một nửa của bộ đôi ban nhạc Wham! đình đám nhưng chỉ trở nên danh tiếng hơn khi bắt đầu sự nghiệp sô lô với đĩa đơn Careless Whisper.

Album sô lô đầu tiên của ông là "Failth" bán hơn 20 triệu USD trên toàn thế giới. Ông công khai là người đồng tính.

Nam ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên Prince, từng tạo dấu ấn qua các ca khúc Kiss, Purple Rain…, qua đời ngày 21-4, hưởng dương 57 tuổi. Theo cảnh sát trưởng hạt Carver Jim Olson thời điểm đó, Prince được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở thang máy tại Paisley Park Studios ở Chanhassen, Minnesota – Mỹ. Các nhân viên y tế cố gắng hô hấp nhân tạo, nỗ lực hồi sinh cho Prince nhưng thất bại. Thông tin Prince tử vong gây nên một nỗi đau lớn cho đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc trên trang mạng xã hội, thậm chí Nhà Trắng cũng có văn bản chia buồn.

Khởi nghiệp từ năm 1976, Prince đã có sự nghiệp vĩ đại với 39 album phòng thu, 3 album nhạc sống, 1 album remix, 7 album thể loại khác. Anh thực hiện 28 chuyến lưu diễn khắp nơi trên thế giới, tham gia một số phim nói về mình. Anh đã giành được 7 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar, được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2004. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp Prince ở hạng 28 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại năm 2008.

Thi thể nữ diễn viên Tricia Lynn McCauley, 46 tuổi, được cảnh sát tìm thấy trong xe hơi của cô ở Washington, Mỹ ngày 27- 12. Cô được báo mất tích vào ngày Giáng sinh. Nhà chức trách nói thêm rằng Tricia Lynn McCauley bị bóp cổ, đánh đập. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra. Tricia được biết đến với các phim: "Step Up", "Dead Giveaway", "Never Dream: The Beginning"...

Anton Yelchin, 27 tuổi, sao phim “Star Trek”, thiệt mạng vì bị chèn giữa xe hơi của anh và hòm thư gắn trên cổng an ninh nhà anh ngày 19-6. Cơ quan chức năng cho biết thi thể của Anton Yelchin được phát hiện lúc 1 giờ tại nhà riêng ở Studio City, Los Angeles, California – Mỹ. Anton Yelchin đã bị xe của mình tông phải, ép vào hòm thư trên cánh cổng và tử vong. Cánh cổng an ninh của nhà tài tử này nặng đến 2,5 tấn. Cảnh sát cho rằng chiếc xe cài số 0 đã tự động lăn ngược về phía tài tử này trên con dốc. Anton thích phim và tham gia làng giải trí từ năm 9 tuổi với những vai nhỏ, nâng chất dần lên. Vai lớn nhất của Anton là phi hành gia Pavel Chekov trong “Star Trek”. Anh tham gia cả trong phần “Star Trek: Beyond” sắp công chiếu năm nay. Anton cũng tham gia phim “Alpha Dog”, “Terminator Salvation”…

Nữ ca sĩ Christina Grimmie, 22 tuổi, bị bắn ngay trong buổi diễn của mình ở Orlando, Florida – Mỹ ngày 10-6. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Christina Grimmie bị bắn khi đang ký tặng người hâm mộ bởi một nam nghi phạm, người trang bị đến hai khẩu súng. Ngay khi Christina bị bắn, anh trai cô xuất hiện ngăn chặn nghi phạm và người này tự bắn mình, chết tại hiện trường. Christina Grimmie là một giọng ca nổi lên từ mạng xã hội, cô có lượng người theo dõi lớn trên mạng. Năm 2014, cô tham gia “The Voice” và được chọn vào đội Adam Levine, vào tận vòng chung kết và giữ vị trí thứ 3 trong tốp 3. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Christina Grimmie.

Bài: Minh Khuê. Ảnh: Tổng hợp