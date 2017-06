Lebanon cấm chiếu phim "Wonder Woman"

01/06/2017 23:07

Theo kế hoạch, bộ phim "Wonder Woman" (tựa tiếng Việt là "Nữ thần chiến binh") do nhà làm phim nữ Patty Jenkins đạo diễn, hãng Warner Bros sản xuất với kinh phí 150 triệu USD, sẽ ra mắt tại nhiều rạp chiếu lớn ở Beirut từ ngày 1-6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, lịch chiếu phim đã bị hủy chỉ vài giờ trước đó. Bộ Nội vụ Lebanon đã ban hành lệnh cấm chiếu bộ phim "Wonder Woman" vì có nữ diễn viên người Israel Gal Gadot (ảnh) thủ vai chính. "Sự việc này gây nhiều bức xúc trong dư luận. Bộ phim không liên quan gì tới Israel. Phim đã được cấp phép chiếu ở Lebanon. Chúng tôi đã chi nhiều tiền để quảng bá phim. Nhiều nước Ả Rập khác, như Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Oman vẫn chiếu phim này. Lệnh cấm chiếu phim chẳng hề gây hại tới ai ngoại trừ nhà phát hành phim" - Tony Chacra, Giám đốc điều hành của hãng phát hành Joseph Chacra & Sons, nói.



Ngày 3-6 (giờ Việt Nam), bộ phim "Wonder Woman" sẽ có mặt tại các rạp chiếu ở Mỹ. Nhiều dự đoán cho rằng đây sẽ là quả bom tấn đầu tiên về dòng phim siêu người hùng với nhân vật chính là phụ nữ. Nữ diễn viên Israel Gal Gadot từng xuất hiện trong phim "Batman v Superman" và tập tiếp theo của "Fast and Furious". Các phim này đều đã được chiếu ở Lebanon.

"Wonder Woman" do nhà làm phim nữ đạo diễn được xem là hiện tượng hiếm có trong nền điện ảnh vốn bị chỉ trích là thiếu tính đa dạng. "Thật đặc biệt khi chúng ta có một nhà làm phim nữ đảm nhiệm một bộ phim có kinh phí lớn. Bộ phim "Wonder Woman" đúng là một bước đi đúng hướng" - giáo sư nghiên cứu về các vấn đề ở Hollywood, Stacy L. Smith, nhận xét.





T.Vũ (Theo Reuters)