Nghệ sĩ Chris Cornell đột tử ở tuổi 52

18/05/2017 17:21

Theo người đại diện phát ngôn của Chris Cornell là Brian Bumbery, nam ca sĩ này ra đi đột ngột, không rõ nguyên nhân. Hiện tại, vợ của Chris cũng như gia đình đang sốc trước thông tin này.

Trong thông cáo, gia đình của Chris Cornell mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân tử vong của anh qua khám nghiệm thi thể. Đồng thời, họ mong được mọi người thông cảm, dành cho sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ Chris Cornell bày tỏ sự thương tiếc anh trên mạng xã hội.

Chris Cornell đột tử tuổi 52

Chris Cornell nổi tiếng với ca khúc "You know my name", nhạc phim James Bond phần "Casino Royale". Anh đã kết hôn 13 năm nay và có hai con, từng là giọng ca chính của nhóm Soundgarden, sau này là Audioslave. Cùng với các nhóm nhạc của mình, Chris Cornell từng thắng Grammy và nhiều giải thưởng khác. Anh tách nhóm nhạc hoạt động sô lô từ 1998 đến 2000 và 2006 đến nay, có 5 album sô lô được đánh giá cao.

Chris Cornell từng cai nghiện rượu và thành công, từng có giai đoạn nổi loạn trước khi trở thành người đàn ông sống vì gia đình. Anh tích cực các hoạt động từ thiện, có một quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, nghèo túng. "Khi tôi ra mắt gia đình vợ hiện tại, tôi phải tìm cách để chứng minh cho họ thấy mình không giống với cách họ nghĩ về nhạc sĩ" - Chris từng thổ lộ.

Anh từng có một cuộc hôn trước đó và con gái 17 tuổi tên Lillian Jean.

M.Khuê (Theo Daily Mail, Reuters)