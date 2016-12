Nghệ sĩ Debbie Reynolds qua đời, 1 ngày sau cái chết con gái

29/12/2016 14:37

Debbie Reynolds qua đời 1 ngày sau cái chết của con gái Carrie Fisher. Thông tin này được công bố khiến những người yêu mến bà bàng hoàng. Bà bị đột quỵ ở nhà con trai Todd Fisher và nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Debbie Reynolds qua đời sau khi con gái ra đi vĩnh viễn

"Mẹ tôi nói rằng bà nhớ con gái, muốn ở bên con gái Carrie. Bà qua đời sau khi nói những mong ước cuối cùng của mình" - Todd Fisher chia sẻ. Nhiều người trên mạng xã hội nói rằng Debbie quá đau buồn khi con gái đột ngột chia xa, nỗi đau khiến trái tim bà tan vỡ.

Vốn sở hữu nhan sắc mặn mà khi còn trẻ, Debbie đa tài khi không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là vũ công nổi tiếng của Mỹ những năm 1950 - 1960.

Bà từng được đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên, ca sĩ xuất sắc nhất và chiến thắng vô số giải thưởng khác nhau. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà tham gia vô số phim và chương trình truyền hình. Một số phim ấn tượng: "Bundle of Joy", "The Catered Affair", " Tammy and the Bachelor"... Mặc dù tuổi đã cao, Debbie vẫn hoạt động nghệ thuật, bà đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình. Năm 2015, sức khỏe không được tốt, bà bỏ lỡ một số sự kiện trong nghệ thuật.

Bà thân thiết với con gái lúc sinh thời

M.Khuê (Theo Reuters)