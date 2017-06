Ngôi sao truyền hình nhập viện khẩn vì tai nạn xe

11/06/2017 17:39

Richard Hammond, 41 tuổi, lái thử siêu xe điện Rimac Concept One tại trường quay chương trình "The Grand Tour". Anh cùng với hai người đồng hành khác là Jeremy Clarkson và James May cùng thử tốc độc của Rimac. Tuy nhiên, không khống chế được xe ở một khúc cua, Richard khiến xe gặp tai nạn và bốc cháy.

Richard Hammond

May mắn, anh đã thoát khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng lên và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Richard được xác định bị một vết trên đầu gối nhưng không quá nghiêm trọng.

Jeremy Clarkson sau đó chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter rằng đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất anh chứng kiến. May mắn, Richard đã kịp thoát ra ngoài khi lửa bùng lên thiêu rụi siêu xe.

Ban tổ chức chương trình sau đó ra thông cáo về vụ tai nạn, khẳng định Richard vẫn có ý thức và nói chuyện trước khi được đưa lên trực thăng đến bệnh viện. Ngoài Richard, không ai khác bị sự cố nào liên quan, họ cảm ơn sự nhanh nhạy của bộ phận y tế đã kịp thời xử lý tình huống.

Vụ tai nạn xảy ra 11 năm sau khi Richard suýt chết vì mất kiểm soát một siêu xe khác trong chương trình "To Gear". Anh hôn mê 2 tuần sau vụ tai nạn, chấn thương não nhưng đã bình phục thần kỳ sau đó.

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi

Richard từng bị tai nạn cách đây 11 năm

M.Khuê (Theo BBC)