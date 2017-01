Nhà sản xuất kịch "Harry Potter": Phụ nữ quyền lực!

05/01/2017 16:07

Đây là lần đầu tiên Sonia Friedman dẫn đầu danh sách này. Một số vở kịch do bà sản xuất gần đây có: "Dreamgirls", "Nice Fish", "Funny Girl"... Bà là người đầu tiên trong lịch sử Stage 100 không có hoặc vận hành nhà hát West End.

Sonia Friedman - Nhà sản xuất kịch

Sonia Friedman thổ lộ bà rất vui khi được vinh dự này: "Tôi cảm thấy mình may mắn khi làm công việc yêu thích và có một năm sáng tạo" - Sonia Friedman tâm sự. Alistair Smith, biên tập của The Stage, cho biết: "Sonia Friedman đã có được những thành quả đáng chú ý trong những năm gần đây với các vở "Jerusalem", "Theo book of mormon".

Năm 2016, bà đã tạo ấn tượng với "Harry Potter và cậu bé bị nguyền rủa". Vở kịch thu hút đông khán giả và đặc biệt cho đồng nghiệp của mình thấy được nhiều điều".

Một số phụ nữ khách có mặt trong danh sách trên là sếp của Nhà hát Stoll Moss.

M.Khuê (Theo BBC)