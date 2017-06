"Nóng" lại thị trường biểu diễn

09/06/2017 21:11

Live show ca sĩ Thu Minh với tên gọi "Fire Phoenix" (Phượng hoàng lửa) kỷ niệm 25 năm ca hát diễn ra vào ngày 24-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Đây là live show đầu tiên của Thu Minh kể từ live show "Dấu ấn" (2013) và cũng là live show đầu tiên của cô được tổ chức ở Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục qua nhiều miền đất nước trong năm 2017.

Nhộn nhịp live show

Ca sĩ Thu Minh chia sẻ: "Với dự án lần này, tôi mong mọi người có thể nhìn thấy sự trưởng thành của Thu Minh trong 25 năm qua. Quan trọng là tôi muốn truyền thêm sức mạnh cho phụ nữ trong thời đại mới khi họ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ: phải có ý chí, sự mạnh mẽ và uyển chuyển như phượng hoàng để khẳng định mình và tỏa sáng. Đó cũng là lý do live show chọn cái tên "Phượng hoàng lửa".

Đêm nhạc được trau truốt bởi nhạc sĩ Hoài Sa và SlimV với 4 phần: nhạc dance, pop, acoustic và điện tử pha bán cổ điển. Dàn nhạc lên đến 50 thành viên với khá nhiều ca khúc mới, kinh phí đầu tư của đêm nhạc này lên đến 6 tỉ đồng.

Ca sĩ Quang Dũng đang có những ngày nghỉ thú vị sau thành công của live show kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên "Giấc mơ mang tên mình", diễn ra vào ngày 14-5 tại Nhà hát City National Grove Of Anaheim (California - Mỹ). "Giấc mơ mang tên mình", diễn ra tại TP HCM (ngày 18-3) và Hà Nội (31-3), cũng đã gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Gặt hái nhiều thành công với các đêm diễn tại Việt Nam, Hồ Ngọc Hà quyết định mang live show "Love songs" của mình sang Mỹ trong tháng 6 này. Ngoài những chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, "Love songs" gần như được tái hiện một cách trọn vẹn như từng được giới thiệu với khán giả Việt Nam trước đây.

Ca sĩ Quang Dũng và Mỹ Tâm trong live show “Giấc mơ mang tên mình” Ảnh: Đại Ngô

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng mang live show của mình đến trời Âu lẫn vài nước trong khu vực châu Á. Mới đây, vừa kết thúc những buổi diễn ở nhiều quốc gia châu Âu, anh lại đến Hàn Quốc và hiện đang thực hiện các đêm diễn tại Canada.

Dù phần lớn thời gian định cư ở Mỹ nhưng mới đây chưa lâu, ca sĩ Thanh Thảo cũng có một live show riêng mang tên "Keep on moving" nhân kỷ niệm 20 năm ca hát tại Hà Nội. Một đêm diễn "đậm chất Thanh Thảo" bởi sắc màu phong phú của phong cách âm nhạc: từ nhạc bolero đến những ca khúc định hình thương hiệu Búp bê, các tình ca trữ tình lãng mạn đến chuỗi ca khúc ăn khách của Thanh Thảo sẽ được DJ phối lại theo phong cách EDM hiện đại. Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: "Live show như cuốn tự truyện về cuộc đời ca hát 20 năm qua của Thanh Thảo, tất cả được thể hiện bằng âm nhạc".

Có chăng sự chuyển mình?

Câu trả lời là có cho tình hình thị trường âm nhạc hiện nay. Thực tế, thời live show đang có dấu hiệu trở lại khi nhiều live show ca sĩ đang lần lượt được tổ chức. Minh chứng là hàng loạt đêm diễn đang, đã và sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới ở cả Hà Nội, TP HCM và nước ngoài. Nhờ đó, thị trường biểu diễn sôi động hẳn lên sau thời gian dài rất đỗi ảm đạm.

Dù live show của ca sĩ nhưng tất cả đều không do ca sĩ tổ chức. Đây chính là điều khác biệt so với thị trường biểu diễn trước đây. Tình trạng không thể kêu gọi tài trợ, live show khó bán vé vì tình hình tài chính hay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ "thời game show, truyền hình thực tế" vẫn còn nguyên so với trước đây. "Với khó khăn chồng chất thế này, ca sĩ dĩ nhiên không còn hào hứng hay đủ can đảm để tổ chức live show như trước. Chưa kể, live show cũng không còn sứ mệnh đẩy tên ca sĩ lên một bậc như trước đây nữa" - giới ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, nhu cầu và đòi hỏi của giới mộ điệu ngày càng cao. Chuẩn mực đáp ứng và thu hút được sự chú ý của công chúng không còn là những buổi đại nhạc hội xếp hàng lên hát thường thấy như trước đây. "Đó phải là những đêm nhạc có chủ đề, có chiều sâu và thông điệp rõ ràng. Công chúng không thích những buổi diễn thập cẩm như trước đây" - một bầu sô chia sẻ.

Vì vậy, ngay cả các đơn vị tổ chức sự kiện cho các nhãn hàng, thương hiệu cũng phải thay đổi tư duy, cách thức tổ chức so với trước đây. Thay cho các buổi diễn đại nhạc hội, nhiều ca sĩ, nhiều ngôi sao nhưng trống rỗng như trước, các nhãn hàng đều chọn một giọng ca ngôi sao để thực hiện các đêm diễn. Toàn bộ tiền đầu tư đều do nhãn hàng lo và ca sĩ thậm chí còn được trả lương.

Việc của ca sĩ là phải dành thời gian để chuẩn bị và biểu diễn như sự kiện đó chính là live show của họ đầu tư. Live show Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Uyên Linh, Nguyên Thảo, Hà Trần, Tùng Dương,.. diễn ra gần đây là ví dụ.

Bên cạnh đó, việc gu thưởng thức của công chúng thay đổi cũng tạo nên một hướng đi mới cho các đơn vị kinh doanh nghệ thuật. Các live show ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà,… ở nhiều thành phố, nhiều quốc gia ở tận trời Âu và Mỹ đều được các công ty đầu tư kinh doanh.

"Điều đặc biệt là vé càng cao càng dễ bán. Đó là sự khác biệt của khán giả Hà Nội với TP HCM" - một bầu sô chia sẻ. Vậy nên, các đơn vị tổ chức sự kiện tham gia thêm việc tự tổ chức chương trình như một cách kinh doanh. Nếu trước đây, các công ty này chỉ làm theo đơn đặt hàng của thương hiệu thì nay, ngoài việc làm theo đơn đặt hàng, các công ty bắt đầu kinh doanh nghệ thuật bằng việc bỏ tiền đầu tư làm chương trình.

Nếu trước đây, hình thức kinh doanh này chỉ nhỏ lẻ thì nay, các công ty đồng loạt lao vào kinh doanh lĩnh vực này, giúp cho thị trường biểu diễn thêm sôi động. Và điều đáng mừng là thực tế các công ty có thể ăn nên làm ra nhờ bán vé. Điều đó chứng tỏ chỉ cần làm hay, khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé trở lại với khán phòng...



Thùy Trang