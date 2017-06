NSƯT Trường Sơn đem tuồng cổ về Khu dưỡng lão Nghệ sĩ

14/06/2017 14:30





NSƯT Trường Sơn, NS Thanh Loan, Hoàng Đăng Khoa, Thúy My trong vở "Tô Hiến Thành xử án"

"Trước hết đó sẽ là một sân chơi mới dành cho các bạn diễn viên trẻ yêu quý bộ môn nghệ thuật này. Kế đến là tạo cơ hội để các anh chị nghệ sĩ lão thành tại đây truyền nghề cho em cháu. Những nghệ sĩ tài danh một thời gắn bó với sàn diễn cải lương, họ giỏi nghề và sở hữu nhiều kinh nghiệm quý giá như: NSƯT Diệu Hiền, Ngọc Hương, nghệ sĩ Mộng Lành, Hoài Dung, Thiên Kim, Ngọc Đáng, Mỵ Lan, Hải Quang, Lệ Thẩm, Thu Cúc…Qua suất diễn vừa rồi, thấy phấn khởi lắm. Thế hệ nghệ sĩ tuồng cổ của chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ những chương trình nghệ thuật tuồng cổ, tạo điều kiện để nghệ sĩ ba thế hệ và khán giả mộ điệu gặp gỡ" – NSƯT Trường Sơn chia sẻ.

NS Bo Bo Hoàng

Các trích đoạn cải lương tuồng cổ của đoàn cải lương Minh Tơ, Huỳnh Long sẽ được tái dựng tại đây như: "Câu thơ yên ngựa", "Tô Hiến Thành xử án", "Giang sơn mỹ nhân", "Bích Vân Cung kỳ án", "Xuân về trên đỉnh Mã Phi", "Tình sử A Nàng", "Anh hùng bán than", "Má hồng soi kiếm bạc"… NSƯT Diệu Hiền tâm sự: "Điều đáng mừng là ngoài các nghệ sĩ gạo cội như: Trường Sơn, Thanh Loan, Công Minh, Thanh Sơn, Chí Bảo, Bạch Mai, Thanh Hoàng, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn, Chí Linh, Vân Hà… còn có các em cháu theo đuổi nghề hát với sở trường tuồng cổ như: Bình Tinh, Hoàng Đăng Khoa, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Ngọc Nga, Thúy My, Ái Vy, Khánh My, Âu Thiên Phú, Thái Vinh…đã tích cực tham gia biểu diễn các vai khó. Nghề diễn viên của sân khấu tuồng cổ đòi hỏi phải có nhiều thời gian trau dồi tập luyện, sân khấu của Khu dưỡng lão nghệ sĩ sẽ là nơi để gặp gỡ khán giả, lắng nghe những góp ý, động viên, cho nghề phát triển hơn".

NS Bạch Lợi, Công Minh, Thanh Hoàng và Hoàng Đăng Khoa

Tương tự, NSƯT Ngọc Hương cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì Khu dưỡng lão Nghệ sĩ sẽ là nơi để bà truyền nghề cho diễn viên trẻ. "Thế hệ nghệ sĩ của sân khấu tuồng cổ mau trưởng thành vì năng động. Dấn thân và không toan tính là hai đức tính tốt của các diễn viên thuộc bộ môn này" – bà nhấn mạnh.

NSƯT Trường Sơn và NS Thanh Loan trong vở "Tô Hiến Thành xử án"

Theo NSƯT Trường Sơn, cách đây 70 năm, cha vợ của ông là nghệ sĩ Minh Tơ đã thành lập nhóm đồng ấu Minh Tơ, để sản sinh ra một thế hệ con cháu nối nghiệp gồm: Thanh Tòng, Xuân Yến, Thanh Loan, Trường Sơn, Công Minh, Chí Bảo, Xuân Thu, Bo Bo Hoàng, Thanh Thế, Bửu Truyện…sau này có đồng ấu Bạch Long, với lớp diễn viên kế thừa: Trinh Trinh, Quế Trân, Vũ Luân, Tú Sương, Ngọc Nga, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Lê Nguyễn Trường Giang… "Nhiều năm qua đội ngũ đồng ấu Bạch Long rời rạc vì không có chỗ biểu diễn, nay được sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện của Hội Sân khấu TP HCM, cụ thể là đạo diễn Nguyễn Hồng Dung – Phó chủ tịch Hội, để chúng tôi biểu diễn tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM, tôi tin sẽ là nơi để các em diễn viên trẻ bộc lộ hết tài năng, có đất dụng võ, để không phụ lòng tin yêu của công chúng" – NSƯT Trường Sơn mong muốn.

NS Bình Tinh và Âu Thiên Phú

Từ khi có hội trường và sân khấu mới đi vào hoạt động, sân khấu Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM đã thu hút đông đảo khán giả. Tạo thêm điểm sinh hoạt giải trí cho bộ môn nghệ thuật cải lương trên địa bàn quận 8, TP HCM.









Thanh Hiệp (ảnh Trung Ảnh)