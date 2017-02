Oscar 89: Chờ đợi những bất ngờ

25/02/2017 22:43

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra vào sáng 27-2 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby (Hollywood, Los Angeles - Mỹ). Không bao lâu nữa, công chúng sẽ biết chủ nhân của các tượng vàng Oscar 89 nhưng những dự đoán vẫn tiếp tục nóng lên từng giờ trên các trang báo. Liệu Oscar lần này có tạo nên bất ngờ như nó từng tạo ra trước đây? Đó là điều hấp dẫn mà mọi người đang chờ đợi.

“La La Land” hay “Moonlight”?

Bộ phim nhạc kịch “La La Land” đang làm lu mờ những ứng viên khác trên đường đua đến giải Oscar bởi doanh thu (vừa cán mức 300 triệu USD doanh thu phòng vé so với số tiền đầu tư 30 triệu USD) cùng hàng loạt giải thưởng tiền Oscar như BAFTA dành cho Phim hay nhất, giải Quả cầu vàng cho Phim ca nhạc hài hay nhất...

Điều đó phần nào cho thấy “La La Land” đang chiếm thế thượng phong so với 8 ứng viên Oscar còn lại trong hạng mục Phim hay nhất giải Oscar 89, gồm: “Arrival”, “Moonlight”, “Fences”, “Hidden Figures”, “Lion”, “Hell or High Water”, “Hacksaw Ridge” và “Manchester by the Sea”. Tại giải Oscar 89, “La La Land” sở hữu đến 14 đề cử, tương đương với số đề cử kỷ lục mà 2 bộ phim bom tấn “Titanic” và “All about eve” từng lập được trong lịch sử giải này. Những lời khen rôm rả của truyền thông, giới chuyên môn và cả khán giả đang dành cho “La La Land” khiến mọi dự đoán đều nghiêng về phim này.

Từ trên xuống: Casey Affleck, Denzel Washington, Emma Stone, Isabelle Huppert, Meryl Streep,Viola Davis và Michelle Williams - những gương mặt sáng giá cho giải Oscar diễn xuất lần này Ảnh: Oscar

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phỏng đoán và không ai có thể biết trước điều gì. Giới phê bình cho rằng “Moonlight”, bộ phim được mệnh danh là “Brokeback Mountain” của người da màu, cũng là một ứng viên nặng ký của giải Oscar năm nay. “Moonlight” kể về sự trưởng thành của một người đàn ông gốc Phi ở khu ổ chuột Miami - Mỹ. Giới phê bình ca ngợi “Moonlight” là tác phẩm về đa sắc tộc xuất sắc. Phim này cũng được tôn vinh tại giải tiền Oscar danh giá của Hiệp hội Phê bình phim Mỹ với giải thưởng Phim hay nhất.

Cùng với sự nổi bật của phim, đạo diễn “La La Land” Damien Chazelle cũng được dự đoán sẽ là chủ nhân của giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất. Nếu chiến thắng, Damien Chazelle sẽ là đạo diễn trẻ nhất (31 tuổi) được tôn vinh tại giải Oscar.

Thế nhưng, con đường đến với tượng vàng Oscar của Damien Chazelle không hề dễ dàng khi danh sách đề cử ở hạng mục này còn có những ứng viên khác thực sự rất đáng gờm: Mel Gibson (phim “Hacksaw Ridge”), Barry Jenkins (“Moonlight”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) và Denis Villeneuve (“Arrival”). Trong đó, giới phê bình cho rằng ngôi sao Mel Gibson xứng đáng được tôn vinh bởi “Hacksaw Ridge” của ông.

Dù vậy, với câu chuyện xuất sắc của “Moonlight”, công chúng lại tin rằng đạo diễn Barry Jenkins sẽ chiến thắng. Barry Jenkins đã xây dựng một câu chuyện sắc tộc rất tinh tế, đến mức mọi người có thể bị câu chuyện tình yêu đồng giới của nhân vật cuốn trôi. Trong khi đó, điều mà Barry Jenkins muốn nói đến mang tính bao quát, sâu sắc hơn nhiều so với nỗi đau của một cá nhân cụ thể. “Jenkins đang nằm trong “tầm ngắm” của các thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trong bối cảnh thiết chế điện ảnh này đang muốn “sửa sai” sau khi bị chỉ trích mạnh vì quá “trọng” nghệ sĩ da trắng” - tờ Hollywood Reporter nhận định.

Casey Affleck tỏa sáng?

Dù mang đến cho người xem một câu chuyện hay đến không tưởng qua bộ phim “Manchester by the Sea” nhưng đạo diễn Kenneth Lonergan lại không được giới chuyên môn lẫn truyền thông nhắc đến nhiều bằng diễn viên Casey Affleck.

Đại diện cho niềm vui là nụ cười, minh chứng cho sầu muộn là nước mắt nhưng tận cùng của đau buồn lại là cách xử trí, phản ứng rất khác nhau của mỗi người. Đó là cách mà đạo diễn Kenneth Lonergan đã khắc họa trong tác phẩm của mình. Báo chí phương Tây nhận định rằng “Manchester by the Sea” là tác phẩm bi kịch hay nhất của Hollywood trong hơn 5 năm qua. Đạo diễn Lonergan đã chiếm trọn trái tim khán giả điện ảnh bởi cách kể chuyện lẫn phân tích tâm lý nhân vật của ông. Thế nhưng, người giúp bộ phim thành công vang dội phải kể đến là diễn viên Casey Affleck với cách lột tả tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế và xuất sắc của anh.

Dù có một sự nghiệp diễn xuất đáng tự hào nhưng Casey Affleck thường bị phủ bóng bởi danh tiếng của người anh trai Ben Affleck. Với vai diễn trong “Manchester by the Sea”, Casey Affleck đã chứng minh mình đích thực là ngôi sao bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh.

Nhân vật Lee Chandler vốn là vai diễn khó khi trong phần lớn thời lượng tác phẩm, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật bị chôn giấu sâu bên trong vẻ ngoài vô cảm và những cơn bạo lực bột phát. Tài năng của Casey Affleck thể hiện rõ trong những phân cảnh đòi hỏi cả sự bùng nổ lẫn tiết chế cảm xúc. Sự xuất sắc ngoài mong đợi này của Casey Affleck khiến mọi người đều tin rằng anh sẽ tỏa sáng tại lễ trao giải Oscar lần này. Nếu Casey Affleck được gọi tên tại lễ trao giải Oscar 89, anh em nhà Affleck - Ben Affleck và Casey Affleck - sẽ trở thành cặp đôi thứ 16 có cùng huyết thống giành được vinh dự lớn này.

Tuy nhiên, Casey Affleck vẫn phải đối mặt một đối thủ nặng ký là Denzel Washington (nam diễn viên chính kiêm đạo diễn trong phim “Fences”), một tên tuổi hàng đầu ở Hollywood về diễn xuất. Với hình ảnh đầy hiên ngang trong cuộc chiến chống kỳ thị chủng tộc, không khó để Denzel chiếm trọn trái tim người xem. “Lối diễn thuyết phục của Denzel đến từ ánh mắt, nụ cười hay những màn độc thoại của ông trong phim” - trang Oscar nhận định.

Hạng mục khó đoán nhất

Nếu các hạng mục khác đều có nhân tố vượt trội thì ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Oscar 89, công chúng khó có thể đoán được ai chiến thắng.

Nhìn vào danh sách đề cử toàn những ngôi sao hạng A như Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep, báo chí phương Tây phân vân: “Ai cũng có lý do chính đáng và xứng đáng để sở hữu tượng vàng Oscar 89”.

Diễn viên gạo cội người Pháp Isabelle Huppert nhiều khả năng giành chiến thắng vì bà tiếp tục tạo sự kinh ngạc khi hóa thân nhân vật Elle trong bộ phim về đề tài cưỡng dâm của đạo diễn Paul Verhoeven. Trong khi đó, diễn viên Meryl Streep cũng cực kỳ thuyết phục trong phim tiểu sử “Florence Foster Jenkins”, kể về một nghệ sĩ opera có giọng ca tệ bậc nhất trong lịch sử. Vẫn luôn là sự dí dỏm và tinh tế trong diễn xuất, diễn viên Meryl Streep luôn “có lý” trong mỗi giây bà xuất hiện trên màn ảnh.

Nếu “thiên nga” Natalie Portman được giới truyền thông đánh giá là lột tả chân dung Jackie Kennedy xuất sắc trong bộ phim kể về những ngày sau khi Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát thì với những ưu thế đang vượt trội của “La La Land”, diễn viên Emma Stone (vai nữ chính trong phim) cũng được dự đoán nhiều khả năng sẽ chiến thắng. Không chỉ vậy, Emma Stone đã được tôn vinh tại giải tiền Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội Các diễn viên điện ảnh Mỹ và BAFTA.

Viola Davis nổi bật Trong các bài bình luận dự đoán về chủ nhân của tượng vàng Oscar 89 dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc, diễn viên Viola Davis trở thành tâm điểm chú ý của giới phê bình. Dù đảm nhận vai nữ chính trong “Fences” cùng với diễn viên Denzel Washington nhưng nữ diễn viên kỳ cựu Viola Davis lại là ứng viên giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Điều này khiến giới truyền thông thấy bất ngờ nhưng cũng dễ lý giải. “Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Viola có thể không vượt qua được các gương mặt nổi cộm. Thế nhưng, nếu ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Viola Davis lại chiếm thế thượng phong” - tờ Los Angeles nhận xét. Thâm trầm và sâu sắc là những gì mà Viola Davis mang đến cho khán giả qua từng ánh mắt, cử chỉ trong diễn xuất của bà. Dù các đối thủ toàn là những ngôi sao hạng A như Naomie Harris (phim “Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) hay Michelle Williams (“Manchester by the Sea”) nhưng sự sắc bén trong diễn xuất của Viola khiến nhiều người tin rằng bà sẽ sở hữu tượng vàng Oscar lần này. Nói vậy không có nghĩa các đối thủ khác không xuất sắc. Trang Hollywood Reporter nhận định: “Thực tế, “Manchester by the Sea” là một kịch bản không mấy nổi trội nếu những vai diễn cả chính lẫn phụ không do những gương mặt như Casey Affleck, Michelle Williams (ứng viên hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất) đảm nhận. Michelle Williams cực kỳ tinh tế khi thể hiện nỗi đau không cất thành lời của mình. Điều đó khiến cô cực kỳ sống động dù chẳng cần đến nhiều lời thoại”.

Thùy Trang