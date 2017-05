Phim của Thụy Điển thắng "Cành cọ vàng"

29/05/2017 08:54

Sau 11 ngày, Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 kết thúc với chiến thắng thuộc về phim châm biếm mạnh mẽ về ranh giới chính trị, sự tự do của nghệ thuật và tự do ngôn luận. Bộ phim dài 2 giờ 22 phút này là sự pha trộn giữa hài hước, kinh dị và không thiếu những khoảnh khắc thể hiện chủ nghĩa siêu thực. Với những người không thể kiên nhẫn dạng phim này sẽ dễ dàng để trôi một vài khoảnh khắc trong suốt thời gian dài trên.

Đạo diễn Ruben Ostlund nhận giải Cành cọ vàng tại Cannes lần thứ 70

Nữ diễn viên Diane Kruger thắng giải Nữ diễn viên

Điểm ấn tượng của phim là buổi tiệc tối cho những khách hàng thân thiết với viện bảo tàng, một nghệ sĩ biểu diễn nhảy từ bàn này sang bàn khác và tự nhận mình là một con khỉ trong khung cảnh kỳ quái. Cuối cùng, mọi việc dồn nén trở nên căng thẳng và bạo lực bùng phát.

Nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, đứng đầu hội đồng giám khảo 9 người nhận xét: "The Square" là phim phê phán chế độ độc tài chính trị. Một chủ đề nghiêm túc như vậy nhưng lại được diễn tả theo kiểu rất rất buồn cười". Ban đầu, "The Square" chỉ được đánh giá ở vị trí thứ hai nhưng lại vươn lên dẫn đầu.

Phim được đánh giá giữ vị trí đầu là "120 BPM - Beats per Minute". Một phim về chiến dịch của các nhà hoạt động chống lại nạn AIDS năm 1980 tại Pháp. Phim cảm động, lấy được nước mắt của nhiều người trong buổi công chiếu nhưng đáng tiếc chỉ giữ vị trí thứ hai với giải thưởng lớn từ hội đồng giám khảo. Pedro Almodovar bày tỏ sự tiếc nuối của mình khi BPM không thể đoạt giải cao nhất.

Ngoài ra, một số giải thưởng khác có: Sofia Coppola chiến thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất với "The Beguiled". Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Diane Kruger với phim "In the Fade". Nicole Kidman để vuột giải này nhưng lại chiến thắng giải thưởng đặc biệt, bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Joaquin Phoenix...

M.Khuê (Theo Reuters)