Sáng mai, trực tuyến Lễ trao Giải Oscar lần thứ 89

26/02/2017 14:28

Chương trình thảm đỏ của Lễ trao Giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra sớm hơn lễ trao giải chính thức. Vì thế, buổi tường thuật cũng bắt đầu sớm hơn vào khoảng 7 giờ ngày 27-2.

Năm nay, bộ phim nhạc kịch "La La Land" đang là ứng viên sáng giá nhất khi có đến 14 đề cử, con số ngang bằng kỷ lục mà "Titanic", "All about eve" từng làm được. "La La Land" nhận được nhiều lời khen ngợi trước đó và nhiều khá năng nhận cơn mưa giải thưởng. Hiện phim này thu được 300 triệu USD, cao gấp nhiều lần so với vốn đầu tư 30 triệu USD.

NLĐO