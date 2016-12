Sao thương tiếc cái chết của "Công chúa Leia"

28/12/2016 15:16

Con gái của bà là Billie Lourd nói rằng bà qua đời sáng 27-12 sau những ngày nằm viện cấp cứu khẩn vì đau tim trên chuyến bay từ Londo đến Los Angeles. Thời điểm đó, bạn bè, người hâm mộ đều cầu nguyện một phép màu nhưng "Công chúa Leia" vẫn không thể qua khỏi.

Nữ diễn viên Carrie Fisher qua đời

"Vô cùng đau buồn báo tin Billie Lourd xác nhận rằng mẹ cô bà Carrie Fisher đã qua đời. Bà ấy được tình yêu thương của người hâm mộ khắp thế giới và sẽ được nhớ mãi. Gia đình cảm ơn những lời cầu nguyện từ người hâm mộ" - Thông cáo từ gia đình Carrie được người phát ngôn của bà công bố.

Carrie Fisher không có dấu hiệu phục hồi kể từ khi cấp cứu ở bệnh viện ngày 23-12. Làng giải trí thế giới vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của danh ca George Michael lại đón nhận tiếp tin buồn. Nam diễn viên Mark Hamill cho biết ông vô cùng đau lòng và không từ nào diễn tả mất mát này. Harrison Ford cho rằng Carrie đã có một cuộc đời đầy dũng cảm. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng nghiệp và khẳng định bà được nhớ mãi.

George Lucas nói: "Carrie và tôi là bạn thân trong suốt thời kỳ trưởng thành của chúng tôi. Cô ấy cực kỳ thông minh, là một diễn viên tài năng, nhà văn và nghệ sĩ hài kịch đầy màu sắc khiến mọi người yêu thương. Trong Star Wars, cô ấy là một công chúa đầy sáng tạo, quyền lực, một vai diễn nhìn dễ mà chẳng dễ chút nào. Trái tim tôi đau buồn khi hay tin cô ấy qua đời...!". JJ Abrams viết trên Twitter rằng: "Bạn không cần gặp Carrie để biết quyền lực của cô ấy. Cô ấy tài năng và xinh đẹp, sắc sảo và hài hước, một người tuyệt vời. Thật không công bằng khi chúng ta mất đi cô ấy!"

Bà là công chúa Leila danh tiếng của Star Wars

Một số bộ phim đáng chú ý khác của bà gồm: "The Blues Brothers", "Hannah and Her Sisters", "When Harry Met Sally"...

M.Khuê (Theo Telegraph)