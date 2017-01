Sao Việt hội tụ trong đêm nhạc Tết An Bình

20/01/2017 21:28

Như một truyền thống tốt đẹp, vào mỗi dịp Tết nguyên đán, ABBANK phối hợp cùng HTV thực hiện chương trình ca nhạc thiện nguyện Tết An Bình với mong muốn chung tay cùng xã hội lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết An Bình được ABBANK thực hiện. Dịp này, ông Cù Anh Tuấn, Tổng Giám đốc ABBANK, cũng gửi tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Chung một tấm lòng của HTV để cùng góp sức chăm lo cho những người khó khăn có một cái Tết thật an bình. Với chủ đề “Tết An Bình - Xuân cho em”, hành trình sẽ mang mùa xuân yêu thương tới các em đang tuổi cắp sách tới trường tại vùng cao Điện Biên.

Ông Cù Anh Tuấn, Tổng Giám đốc ABBANK, trao tặng tiền cho Quỹ Chung một tấm lòng

Chương trình năm nay có sự tham gia của nhiều danh ca hàng đầu Việt Nam qua các tiết mục dàn dựng đặc sắc như Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Thanh Ngọc, Nam Cường… Với sự dẫn dắt của MC Quỳnh Hương, đêm nhạc đong đầy những tình cảm, chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, hướng về sự chung tay của cộng đồng tạo nên mùa xuân trên khắp đất nước, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa.

Danh ca Tuấn Ngọc khiến khán giả bồi hồi với “giọng hát không tuổi” qua liên khúc: “Em đã thấy mùa xuân chưa” (Quốc Dũng) và “Tình tự mùa xuân” (Từ Công Phụng). Có mặt tại quê nhà trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, ca sĩ Tuấn Ngọc bày tỏ sự háo hức và chia sẻ những kỷ niệm về ngày Tết in đậm trong ký ức tuổi thơ. Nam danh ca cũng hóm hỉnh chia sẻ về cảm giác đón Tết năm nay: “Tuổi tôi bây giờ thì xuân dịu dàng thôi chứ không thể tung tăng như các bạn”.

Sau khi xem đoạn clip ngắn về dự án nhà bán trú An Bình do ABBANK thực hiện, nhằm giúp học sinh học xa nhà có nơi nghỉ ngơi, giúp các em có thêm thời gian để học tập, giảm bớt khó khăn của việc đi lại ở vùng núi, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cùng các bé “Giọng hát Việt nhí” mang đến không khí đậm chất núi rừng qua ca khúc “Đi học” (nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính).

Qua các hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa thời gian qua, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với sự xuất hiện trong đêm nhạc “Tết An Bình - Xuân cho em”. Mỹ Tâm đã mang đến không khí nôn nao ngày Tết qua ca khúc “Đón xuân” (Phạm Đình Chương), thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất đến khán giả…

Bài và ảnh: Đặng Ngọc