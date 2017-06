Suzu Hirose - Mỹ nhân trẻ tài năng

16/06/2017 15:21

Người đẹp học đường

Ngoài Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singapore là hai nước kế tiếp từng bước tiến vào thị trường điện ảnh Việt. Phim của họ được công chiếu ngày càng nhiều trên màn ảnh rộng Việt. Nhật Bản gần đây nổi bật với một loạt phim hoạt hình như: "Your name", "Dáng hình thanh âm" đầy giá trị nhân văn, đồ họa đẹp, được khán giả yêu thích. Bên cạnh phim hoạt hình, các thể loại tình cảm xã hội, học đường cũng được công chiếu mà mới nhất là phim "Tiến lên, Jets!". Đây là một phim thuần về học đường nhưng đầy tươi vui, hóm hỉnh và cho thấy được sức mạnh nội tâm của người Nhật trẻ.

Vẻ đẹp trong sáng của Suzu Hirose

Nổi bật trong phim là nữ sinh Hikari Tomonaga xinh đẹp do nữ diễn viên Suzu Hirose thủ diễn. Suzu Hirose là cái tên không xa lạ với nhiều người Việt trẻ vì độ nổi tiếng của cô đã vượt tầm Nhật Bản, lan sang các nước khác trong khu vực. Suzu chỉ mới 18 tuổi, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, chuyên trị vai nữ sinh. Cô có người chị Alice Hirose cũng là một người mẫu kiêm diễn viên có tiếng. Bắt đầu đóng phim từ sớm và nổi tiếng khi đóng cặp cùng sao nhí có tuổi đời ngang bằng Kamiki Ryousuke, Suzu Hirose thu hút chú ý và được giao nhiều vai diễn nặng ký.

Cô tham gia vô số phim: "Our Little Sister", "The Boy and the Beast", "Chihayafuru: Kami no Ku", "Rage", "Your Lie in April", "Sensei!"... Đa phần, Suzu Hirose đều vào vai nữ sinh, các cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Nó không khác nhiều so với độ tuổi và trải nghiệp của Suzu ngoài đời nên cô không gặp khó khăn khi thể hiện. Tương tự như vai Hikari Tomonaga trong "Tiến lên, Jets!", Suzu lột tả được hình ảnh cô gái trẻ phấn đấu đưa đội cổ động của mình chiến thắng trong cuộc thi, tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc, ý thức kỷ luật được đề cao.

Một cảnh trong phim "Tiến lên, Jets!"

Trong phim "Our Little Sister", kể về ba chị em gái nương tựa trong ngôi nhà do bà nội để lại sau khi cha mẹ họ ly dị. Sau 15 năm, người cha qua đời, các cô gái tuy không gặp cha trong thời gian dài đó nhưng vẫn lặn lội đến tỉnh xa dự tang cha. Họ tiếp tục cưu mang thêm một người em gái cùng cha khác mẹ (Suzu đóng), sau chuyến đi. Cả bốn chị em gái cùng chung sống, chia sẻ bao buồn vui cuộc đời. Sự xuất hiện của cô út không làm ba người chị thấy buồn lòng vì nhớ đến chuyện cha mẹ ly dị. Họ yêu thương nhau chân thật và tình cảm chân thật luôn được đền đáp xứng đáng. Dù so với các đàn chị trong phim, Suzu chưa có được nét diễn tinh tế nhưng bù lại, cô trong sáng, chân thật. Nó toát lên trong những vai diễn của cô, mang về cho Suzu nhiều giải thưởng mà một diễn viên trẻ mong có được.

Tài năng trẻ Nhật Bản

Như bao nghệ sĩ trẻ khác, Suzu tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật bên cạnh diễn xuất. Cô tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đóng quảng cáo và đặc biệt là ca hát. Suzu cho ra mắt 4 video ca nhạc được giới trẻ đón nhận.

Suzu là diễn viên trẻ tài năng Nhật Bản

Suzu hoạt động nhiều lĩnh vực nhưng tỏa sáng nhất vẫn là diễn xuất. Cô đã chiến thắng 12 giải thưởng dành cho diễn viên trẻ xuất sắc ở nhiều liên hoan phim trải dài từ năm 2015 đến 2017. Trong đó, Suzu được giải thưởng của Hàn lâm viện Nhật Bản lần thứ 39 hạng mục "Diễn viên mới xuất sắc của năm". Đến giải thưởng Hàn lâm viện Nhật Bản lần thứ 40, Suzu chiến thắng hai hạng mục: "Nữ diễn viên chính xuất sắc" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

"Tôi rất ngưỡng mộ chị Satomi và Yuki, một người có âm vực rộng. Hai người họ một người có âm vực rộng, một người có giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn phát âm rõ ràng, dễ nghe. Cả hai đều có chuyển động lưỡi mềm dẻo khiến tôi ganh tị" - Suzu thổ lộ. Cô tuy chưa đột phá ở ca hát nhưng cũng đam mê không nhỏ với lĩnh vực này và tiếp tục trau dồi giọng ca của mình.

Điện ảnh Nhật Bản đang lan rộng sang Việt Nam

Về chuyện riêng tư, Suzu bị đồn hẹn hò cùng Narita Ryo. Cả hai quen nhau lần đầu khi đóng chung phim truyền hình "Gakkou no Kaidan" của NTV. Họ bị bắt gặp đến các cửa hàng tiện lợi cùng nhau trước khi bị đồn yêu đương. Nhiều ý kiến cho rằng Suzu quá trẻ để tìm kiếm tình yêu nhưng cơ quan quản lý của hai diễn viên đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Nó cũng dập tắt những ý kiến trái chiều quanh việc này.

Bài: Minh Khuê