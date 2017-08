Tiếc thương MC gạo cội của nước Anh qua đời

19/08/2017 23:19

Bruce Forsyth là cựu MC chương trình "Strictly Come Dancing". Sức khỏe của ông không được tốt thời gian qua. Đầu năm nay, Bruce Forsyth bị nhiễm trùng ngực nghiêm trọng và ở bệnh viện điều trị một thời gian.

Bruce Forsyth qua đời

Gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi, Bruce Forsyth có một sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ. Ông trở thành ngôi sao truyền hình thù lao cao nhất nước Anh, tạo dựng danh tiếng qua nhiều gameshow như: "The Generation Game", "Play your cards right", "The price is right".

Ông cũng làm MC chương trình "Strictly with Tess Daly" từ năm 2004 đến tận 2014. "Bruce Forsyth ra đi yên bình tại nhà riêng trong vòng tay vợ và các con. Tuần trước, người thân và bạn bè đến thăm và hỏi Bruce đã làm gì trong suốt 18 tháng qua. MC kỳ cựu đã đảo mắt hóm hỉnh trả lời: "Tôi vô cùng bận rộn, bận rộn trong việc chữa bệnh" - quản lý của Bruce Forsyth là Ian Wilson chia sẻ thông tin.

Để lại sự thương tiếc cho đồng nghiệp, người hâm mộ

Ngay khi thông tin Bruce Forsyth qua đời lan tỏa, Thủ tướng Anh Theresa May viết trên mạng xã hội Twitter rằng nước Anh đã đánh mất kho báu quốc gia. "Như hàng triệu người khác, nhiều năm qua, tôi quen nhìn thấy Ngài Bruce nhảy, hát, đùa, cười. Ông ấy sẽ được nhớ mãi" - Thủ tướng Anh viết.

Giám đốc BBC Lord Hall mô tả Bruce Forsyth là một trong những nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất của đất nước mà ông từng biết. Diễn viên hài Jimmy Tarbuck viết: "Anh ấy có thể làm tất cả mọi điều. Anh ấy là nghệ sĩ tuyệt vời, có thể nhảy, chơi piano giỏi, vẽ phác họa giỏi, chơi golf giỏi và là người bạn thân duy nhất của tôi"

MC Michael Parkinson ca ngợi Bruce Forsyth là một nghệ sĩ giải trí buồn cười và cuốn hút khó cưỡng. Cộng đồng người hâm mộ cũng bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của thần tượng.

M.Khuê (Theo BBC)