Từ trẻ nghèo khó trở thành "sao" giàu có

14/06/2017 15:01

Siêu sao Diddy

Rapper Sean Combs (thường được gọi là Diddy) dẫn đầu danh sách những ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất thế giới 2017 do tạp chí Forbes thống kê, với thu nhập trước thuế là 130 triệu USD. Thay vì khoác veston lịch lãm như nhiều ngôi sao khác, Diddy thường thoải mái trong chiếc áo phông thuộc dòng sản phẩm mới của mình, Sean John. Sau gần hai thập kỷ, chiến lược tiếp thị của anh gặt hái quả ngọt.

Giỏi kinh doanh, và tài năng

Chia sẻ với Forbes vào năm 2013 , Diddy nói rằng: "Tôi ước được thành tỷ phú… hi vọng một ngày nào đó điều đó sẽ thành sự thật...". Phần lớn khoản thu nhập của Diddy đến từ việc bán lượng lớn cổ phần công ty Sean John do anh thành lập cho tập đoàn Global Brands. Hiện anh còn 20% cổ phần của công ty, nay đã trở thành thương hiệu quốc tế và có doanh thu hàng năm gần nửa tỷ USD. Là nghệ sĩ, doanh nhân thành công, Diddy cũng là người đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tài năng giúp Diddy trở nên giàu có

Ngoài kinh doanh, Diddy cũng kiếm được bộn tiền từ chuyến lưu diễn Bad Boy Family Reunion của mình. Chương trình kéo dài 25 ngày, biểu diễn ở những địa điểm lớn như Barclays Center với 19.000 ghế - nơi toàn bộ vé xem bán hết nhẵn sau 7 phút đăng bán - và có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao lớn như Jay Z và Usher. Tính tới tháng 5 vừa qua, tài sản của Diddy đã vào khoảng 820 triệu USD. Anh hiện là nghệ gĩ giàu nhất trong giới hip-hop và là nhạc sĩ Mỹ giàu nhất. Không còn quá xa để anh có thể bước vào câu lạc bộ tỷ phú mơ ước.

Ít ai ngờ anh đi lên từ những khó khăn Diddy (sinh 1969 tại Harlem, Mahhattan (New York, Mỹ). Mẹ anh, Janice, là người mẫu kiêm trợ giảng, còn cha là Melvin Earl Combs từng phục vụ trong không quân Mỹ và buôn bán ma túy.

Năm Diddy 2 tuổi, cha anh bị bắn chết. Nhưng hoàn cảnh khó khăn không thể đánh bại được Diddy. Anh vẫn năng nổ tham gia các hoạt động và đội bóng anh chơi từng giành chức vô địch năm 1986. Combs sau đó theo học Đại học Howard nhưng bỏ dở giữa chừng để vào làm việc trong hãng ghi âm Uptown ở New York. Sau 25 năm, anh lại về trường cũ để nhận học vị tiến sĩ danh dự. Khi còn làm giám đốc tài năng cho Uptown, Combs đã giúp tạo dựng tên tuổi cho nhiều cái tên như Jodeci và Mary J. Blige. Bị đuổi việc, năm 1993, anh lập công ty riêng mang tên Bad Boy Entertainment, còn thành công hơn công ty cũ. Sau đó không lâu, anh trình làng sản xuất riêng và chính thức là một rapper.

giờ đây, anh là người truyền cảm hứng cho giới trẻ

Đĩa đơn đầu tay "Can’t Nobody Hold Me Down" của anh nằm trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 suốt 28 tuần, ở vị trí số 1. Album đầu tay "No Way Out" đứng đầu Billboad 200, bán được hơn 561 ngàn bản, nhận 5 đề cử Grammy 1998 và giành giải Album Rap hay nhất năm. Đến nay, Diddy đã có tổng cộng 6 album và 72 đĩa đơn, giành 2 giải Grammy và 2 giải MTV Video Music Awards. Năm 2008, Diddy được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Anh cũng nhiều lần được tôn vinh bởi những hoạt động từ thiện của mình. "Tôi muốn tạo ra tác động văn hóa. Tôi muốn là nguồn cảm hứng, để cho mọi người thấy họ có thể làm được gì"- Diddy từng nói.

The Weeknd cũng là một người như Diddy

Một người truyền cảm hứng khác cho giới trẻ mạnh mẽ không kém là Weeknd. Nằm trong tốp 10 những ngôi sao có thu nhập cao nhất 2017 do tạp chí Forbes bình chọn, hẳn ai cũng "ghanh tị" với anh. Nhưng nếu ai từng biết Weeknd từng là kẻ vô gia cư và nghiện ngập thì con đường trở nên giàu có như hiện tại của The Weeknd còn đáng ngưỡng mộ và trân trọng hơn. Trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone, The Weeknd cho hay, tuổi thơ của anh rất nghèo khó. Nam ca sĩ thậm chí từng bỏ học, trốn đi "bụi", ngủ nhờ trên ghế nhà người khác suốt khoảng thời gian từ mặt mẹ.

nghèo khó, nghiện ngập

Anh kể: "Năm 17 tuổi, tôi bỏ nhà, bỏ trường trung học và thuyết phục cậu bạn Lamar cũng làm thế. Chúng tôi quyết định một đi không trở lại... Tôi ghét tên của tôi lúc đó nên đã nghĩ ra một nghệ danh. Nó nghe hay thật. Tôi đã bỏ đi một chữ "e" vì đã có một ban nhạc mang tên The Weekend rồi".

giờ đây, anh cũng là một người truyền cảm hứng với thành công vượt trội của mình

Trả lời phỏng vấn trên trang The Guardian, anh nói mình thường dùng chất gây nghiện để làm cảm hứng viết nhạc khi mới khởi nghiệp: "Khi tôi không phải làm gì ngoài việc thu âm nhạc, tôi đã dùng thứ rất "nặng đô". Ma túy là một cái nạng của tôi. Có những bài hát trong bản thu âm đầu tiên của tôi, chỉ gồm 7 phút tôi nói chuyện mê man, thốt ra bất cứ suy nghĩ gì mà tôi có khi đang "phê". Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình không thể làm vậy nữa".





Thùy Trang, ảnh: Reuters