Vè chúc tết của danh hài Hoài Linh

“Tôi thích viết sớ với ngẫu hứng để động viên anh chị em nghệ sĩ các lãnh vực nỗ lực nhiều hơn trong sáng tạo nghệ thuật. Làm vừa lòng khán giả, mang lại tiếng cười và niềm vui, đó là trọng trách của người nghệ sĩ” – NSƯT Hoài Linh tâm sự.

NSƯT Hoài Linh và NSND Hồng Vân

Rong ruổi du xuân/ Nhà nhà đón Tết/ Năm Khỉ đã qua/ Năm Dậu đã tới/ Hoài Linh kính chúc/ Khán giả khắp nơi/ Làm ăn tấn tới /Thăng hoa mọi ngành/ Uy tín được khen/ Như gà gáy sáng/ Riêng về sàn diễn/ Có thêm tiếng cười/ Đúng nghĩa ngày xuân/ Người người tấp nập/ Vui tết xem hài/ Không uổng công lao/ Lộc tràn vào ngõ/ Tươi trẻ cả năm/ Tập luyện mỗi ngày/ Thân hình rắn chắc/ Sáng tạo thăng hoa/ Thêm nhiều vũ khúc/ Dâng tặng cho đời.

NSƯT Hoài Linh và NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM), NSƯT Đàm Loan

Ngày xuân tươi thắm/ Tánh tôi e thẹn/ Những chuyện tranh đua/ Tôi không tham dự/ Chỉ xin khoe tài/ Trong nghề ca diễn/ Thinh sắc vẹn nguyên/ Cho người thưởng thức/ Năm nay tôi ước/ Cải lương sang đẹp/ Vở mới thiệt hay/ hững điều trông thấy/ Nâng bước thăng hoa/ Vai tuồng duyên dáng.

Đoàn ca vũ kịch/ Hoạt động đều xôm/ Có thêm sàn diễn/ Khoe tài nhạc kịch/ Thu hút ngoại kiều/ Cho ngành du lịch/ Khấm khá năm gà/ Ích nước lợi nhà/ Thanh niên giới trẻ/ Sẽ hưởng ứng ngay/ Trau dồi ngoại ngữ/ Bạn bè phục nể/ Cha mẹ vui lòng/ Tương lai rực rỡ/ Khen sắc khoe hương/ Còn riêng ngành xiếc/ Năm qua cũng ngon /Khó khăn mọi bề/ Nhưng vẫn lo toan/ Chạy sô đều đặn/ Vươn ra quốc tế/ Giựt giải vinh quang.

Mùa xuân tươi đẹp/ Nghề xiếc rạng ngời/ Bây giờ tết đến/ Quyết làm hay hơn/ Những tuồng hát bội/ Phục vụ xóm làng/ Những mùa lễ hội/ Biết cội biết nguồn/ Đưa vào trường học/ Để trẻ lưu tâm/ Nâng niu di sản/ Ngọc quý của đời.

NSƯT Hoài Linh và NS Cát Phượng

Đối với anh chị em công nhân lao động hăng say sản xuất trong năm, NSƯT Hoài Linh đã có một bài vè chúc xuân thật ý nhị.

Tình hình năm Dậu/ Có nhiều điều vui/ Công nhân tăng lương/ Nhiều ca sản xuất/ Đạt nhiều thành tích/ Thăng tiến mọi ngành/ Hạnh phúc lớn nhanh/ Nhà nhà vui tết/ Lộc tràn vào ngõ/ Tươi trẻ cả năm/ Tôi xin cầu chúc/ Công nhân ngành may/ Thân hình rắn chắc/ Sáng tạo thăng hoa/ Thêm nhiều sản phẩm/ Dâng tặng cho đời/ Công nhân ngành than/ Hăng say sản xuất/ Công nhân cơ khí/ Tươi trẻ luôn luôn/ Anh thợ xây dựng/ Tô điểm cho đời/ Biết bao nhà máy/ Trường học khang trang/ Trạm xá đàng hoàng/ Xã hội phát triển/ Ngày xuân xin hiến/ Bài vè chúc vui/ Chị em công nhân/ Siêng năng tập luyện/ Văn nghệ đón chào/ Nàng xuân đang tới/ Đời sống nâng cao/ Tinh thần đoàn kết/ Vui vẻ bình an/ Đó là lời chúc/ Của Hoài Linh tôi/ Gửi đến mọi người/ An khang thịnh vượng.

NSƯT Hoài Linh và NSND Lệ Thủy

Thanh Hiệp (ghi) (Ảnh Thanh Hiệp)