Á hậu Hoàng My gây "sốc" vì phát ngôn về bão số 12

07/11/2017 16:46

Khi dư luận xung quanh chuyện tại sao đang bão mà vẫn thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chưa dừng lại, ngay thời điểm các tỉnh miền Trung tang thương vì cơn bão Damrey đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, trên trang cá nhân của Á hậu Vũ Hoàng My bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung gây phản ứng dữ dội.

Nguyên văn dòng trạng thái của á hậu Vũ Hoàng My mà hiện nay cô đã xóa

Người đẹp viết dòng trạng thái này nhằm gửi thông điệp tới các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Vài phút sau khi đăng tải dòng trạng thái này, chia sẻ của Huyền My về chuyến cứu trợ bão ở Nha Trang của dàn người đẹp Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 đã khiến dư luận phẫn nộ khi trong lời văn có ý so sánh thiệt hại của bão Damrey gây ra cho người dân không nhằm nhò gì với bão dư luận của đương kim hoa hậu.



Cơn bão số 12 không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, mà đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân vô tội. Dòng chia sẻ của Á hậu Hoàng My lập tức bị đánh giá là vô cảm, thậm chí là cực kỳ phản cảm. Vì thế, chia sẻ "ngây thơ", "ngây ngô" hay "vô cảm" trên Facebook của Hoàng My nhanh chóng nhận vô vàn "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng. Không ít cư dân mạng thẳng thắn chỉ trích cô...

Người đẹp ở nơi an toàn ngồi "phán xét vô tình" về những thiệt hại nặng nề của cơn bão

Trên trang cá nhân cách đây ít phút, Vũ Hoàng My đã đăng tải dòng trạng thái giải thích cho phát ngôn gây tranh cãi cũng như lời xin lỗi. Hôm nay Á hậu bay đến Tel Aviv (Israel), nơi cô đang định cư. Vào lúc 2giờ 35phút chiều, khi vừa đáp xuống sân bay, Hoàng My đăng tải ngay lời xin lỗi lên trang cá nhân.



Cô viết: "Bạn bè và người hâm mộ yêu quý, My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá khi đang bay trên không) vừa rồi".

Á hậu thừa nhận phát ngôn sơ suất của cô là do thiếu thông tin về cơn bão số 12 Damrey. Cô giải thích: "Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ suất rất lớn của mình, My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này".

Về câu nói "bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu", Hoàng My lý giải: "My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người hoa hậu sẽ đón nhận... Những gì My muốn nói chỉ gói gọn trong phạm vi những thiệt hại mà bão đã ảnh hưởng đến cuộc thi (mất điện, thiếu lương thực, chương trình bị trì trệ...). Sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến nỗi so sánh sự thiệt mạng của con người của mình"- cô thanh minh.

Nguyên văn lời xin lỗi của á hậu Vũ Hoàng My

Hoàng My nhấn mạnh và giải thích rõ hơn ý của cô là không so sánh sự mất mát thiệt hại về tài chính và cả tính mạng của những người dân với cơn bão mà một hoa hậu sẽ đón nhận, mà là các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão nhưng ảnh hưởng của cơn bão này sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu.



Nhưng cho dù thế, phát ngôn "ngây ngô", "vô cảm" của một á hậu trước giờ vốn được coi là học thức, nền nã, biết giữ gìn hình ảnh đã phần nào làm ảnh hưởng không nhỏ tới người đẹp.Trước đó, MC Phan Anh cũng lên tiếng xin lỗi về những câu nói trên trang cá nhân của mình. Vào đúng thời điểm này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tạm dừng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho tới khi địa phương khắc phục xong hậu quả bão lũ.

Minh Tuệ - Ảnh: Facebook Vũ Hoàng My