Bầm dập vì vai diễn

01/12/2017 03:48

Trong chương trình "Tám Xi-nê" trên VTV9, ca sĩ Jun nói mặc dù mình đang có duyên với điện ảnh sau khi nhóm hát 365 tan rã nhưng anh vẫn muốn được làm ca sĩ vì đóng phim vất vả cả tháng nhưng thù lao không bằng 3 sô diễn ca nhạc. Nghề diễn viên phim vốn đã vất vả nhưng để có những vai diễn hay đòi hỏi diễn viên phải nỗ lực rất nhiều, không ngại khó, ngại khổ, thậm chí phải hy sinh nhan sắc, cả tính mạng.



Chấp nhận khó nhọc

Nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh tâm sự cô có 2 vai diễn nhớ mãi vì quá cực nhọc trên trường quay là Hoài trong "Mạch ngầm vùng biên ải" và Hơn trong "Thương nhớ ở ai?". Trong đó, Hoài là cô gái quê bị người thân lừa bán sang biên giới làm vợ chung cho 3 cha con trong gia đình nông dân Trung Quốc. Cô trải qua nhiều đau thương, tủi nhục mới trốn được về Việt Nam. Nhân vật Hoài phải chạy không ngừng nghỉ ở những địa hình khó di chuyển trong rừng sâu, núi cao. "Nhân vật Hơn khổ chẳng kém Hoài, không mang dép suốt phim, chạy khắp nơi, cả trên đường đá mấp mô khiến chân bị tước da, rớm máu; phải ngâm mình dưới nước bắt cá nhiều giờ, bất chấp đỉa đeo. Tôi cũng không trang điểm, để mặt mộc theo tạo hình nhân vật, tự thân thực hiện những cảnh bơi lặn trên sông sâu" - Hồng Kim Hạnh kể.

Cường Seven bị thương trên trường quay phim "Lôi báo" (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Nhã Phương lạnh cóng vì ngâm mình quá lâu trong phim "Yêu đi, đừng sợ" (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Trong "Thương nhớ ở ai?" còn có nữ diễn viên Hồng Anh vào vai Liễu bị "cạo đầu bôi vôi" thả trôi sông vì chửa hoang. Cô không biết bơi mà phải ngồi trên bè lênh đênh giữa sông trong cái lạnh 13 độ C ở Hà Nội. Nữ diễn viên Kim Tuyến cũng có cùng nỗi vất vả trên sông nước với vai Hoa trong phim "Những khúc sông dậy sóng" sắp phát sóng. Cô có cảnh ngã từ trên ghe xuống sông Hậu, không dùng người đóng thế. Nữ diễn viên Quỳnh Lam không quên vai Lệ Hằng trong phim "Con gái chị Hằng" bị "ăn đòn" nhừ tử, đúng nghĩa bầm dập. "Lệ Hằng luôn bị đánh, lúc thì cha đánh, người yêu đánh, đánh ghen... Trong phân cảnh "đánh ghen", diễn viên đóng vai đánh tôi không dám đánh thật, trông rất giả nên đạo diễn buộc diễn đi diễn lại. Tôi cứ khóc đi khóc lại nhiều lần nên sợ mất cảm xúc đành khuyên cô ấy đánh thật. Cô ấy ra tay mạnh khiến đầu tôi bị đập xuống giường, phần mí mắt sưng lên phải chườm đá. Những cảnh đánh khác nếu quay cận cũng phải đánh thật khiến tay, chân bầm hết. Không chỉ bị đánh, tôi còn nhiều cảnh phải dầm mưa" - Quỳnh Lam kể. Nữ diễn viên Minh Hằng gần đây cũng có một số vai cực nhọc trong lúc quay phim "Bao giờ có yêu nhau", "Sắc đẹp ngàn cân". Cô nói mình chưa bao giờ tham gia phim nào cực như "Bao giờ có yêu nhau" vì làm việc trong rừng, trên đồi cát. Cô đóng 2 vai, tâm lý phải thay đổi liên tục, phù hợp với vai mình thủ diễn. Một phân đoạn mà phải thay đồ 8-10 lần. Nhã Phương cũng từng chịu lạnh 8 giờ để hoàn tất cảnh quan trọng trong phim "Yêu đi, đừng sợ".

Nỗ lực vì nghề

Hầu hết các diễn viên trước khi tham gia phim đều biết sẽ trải qua những cảnh quay khó nhọc nào để đề nghị đạo diễn cho người thế thân. Nhưng với tinh thần đối đầu thử thách, nhiều diễn viên chấp nhận mạo hiểm, tự thực hiện các cảnh này. Nữ diễn viên Thanh Trúc chia sẻ khi tham gia phim "Đặc vụ ở Macau", cô và bạn diễn Nhan Phúc Vinh "suýt chết" vì một cảnh mạo hiểm không lường trước. "Bối cảnh ở Đà Lạt, anh Vinh chở tôi chạy tốc độ cao trên mô tô do bị nhóm giang hồ truy đuổi. Vì có mưa nên đường sình trơn khiến bánh xe bị lắc trượt, anh Vinh lạc tay lái, chúng tôi ngã nhào ra khỏi xe. May mắn, cả 2 không bị rơi xuống vực và chỉ chấn thương nhẹ" - Thanh Trúc kể.

Mặc dù phim có nhiều cảnh hành động, đánh nhau nhưng Thanh Trúc không nhờ diễn viên đóng thế. Cô tự thực hiện dù người bị bầm tím, đau nhức nhiều chỗ, sau các cảnh này. Với Thanh Trúc, cô thấy việc thực hiện cảnh mạo hiểm hay chấp nhận bầm dập trên trường quay là điều cần thiết vì diễn viên cần nhiều sự trải nghiệm mới dễ dàng nhập vai.

"Là diễn viên, ai cũng mong muốn có được vai để đời, hễ nhắc là nhớ. Vì thế, tôi không ngại thử thách, nguy hiểm, không ngại khó nhọc trên trường quay mà chỉ lo thiếu vai hay để thử sức" - Thanh Trúc thổ lộ.

Cường Seven cho biết anh cố gắng nắm bắt cơ hội khi được vào vai chính phim "Lôi báo" của đạo diễn Victor Vũ. Để có được cảnh quay chân thật nhất, anh tự đóng 90% cảnh hành động, đến mức mẻ xương chân. Cường Seven nói thêm sau khi bị mẻ xương chân, anh đóng các cảnh chạy, hành động đều đau nhưng cố vượt qua để hoàn thành phân đoạn quay ở Đà Lạt. Nữ diễn viên Kim Tuyến tâm sự: "Nghề nào cũng có khó khăn, vất vả riêng chứ không phải chỉ nghề diễn trên phim trường. Đã chấp nhận theo nghề, chúng tôi không từ chối bất cứ vai diễn thú vị nào chỉ vì lý do cực nhọc, nguy hiểm hay xấu xí trên màn ảnh. Tôi còn đang mong có những vai cá tính, sẵn sàng cạo đầu, làm sẹo, tạo hình khác lạ để đổi mới hình ảnh lâu nay". Hồng Kim Hạnh trái ngược với Kim Tuyến, cô đã trải nghiệm đủ các vai cực nhọc, làm xấu mình nên giờ đây thích những vai được đẹp, gợi cảm thoát khỏi bóng dáng các cô gái kín đáo, ít nói, nội tâm và luôn bị bầm dập.

Cạnh tranh, không ngại khó Nhiều người trong giới nhận định điện ảnh Việt hiện nay, lực lượng diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều và khả năng diễn xuất của họ tốt dần lên. Nếu trước đây, nhiều diễn viên chỉ diễn bằng hình thể, khó diễn bằng mắt, thiếu sự truyền tải cảm xúc thì nay diễn bằng mắt trở thành sở trường của không ít người. Vì thế, nếu lớp diễn viên đã có tên tuổi e ngại khó khăn mà bỏ qua những cơ hội chớp lấy các vai diễn ấn tượng sẽ khó lòng cạnh tranh được với người trẻ. Với người trẻ, nỗ lực vì nghề, họ sẵn sàng dấn thân, miễn những vai diễn đủ hấp dẫn, thuyết phục họ thấy rằng công sức bỏ ra là xứng đáng.

Minh Khuê