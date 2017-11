Billboard bị phản đối khi trao giải Người phụ nữ của năm cho Selena Gomez

03/11/2017 06:24

Selena Gomez xinh đẹp

Billboard vừa thông báo, Selena Gomez sẽ được trao giải thưởng danh dự "Người phụ nữ của năm 2017". Theo đó, Selena sẽ nhận giải thưởng này vào ngày 30-11 ở đêm trao giải Women in Music, tổ chức tại phòng khiêu vũ Ray Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Cô được Billboard trao giải lớn Người phụ nữ của năm 2017

Nhiều ý kiến bình luận: "Selena Gomez chả làm gì mà vẫn được Billboard trao giải lớn "Người phụ nữ của năm"; "Không có sản phẩm nào thành công trong năm qua, thế mà Selena Gomez lại được trao giải thưởng lớn "Người phụ nữ của năm".

Nhưng cô cũng gặp không ít phản đối

Lý giải về điều này, chủ tịch tập đoàn truyền thông The Hollywood Reporter-Billboard, ông John Amato, cho biết: "Selena không chỉ đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng, cô ấy còn không ngần ngại truyền cảm hứng cho phụ nữ khắp nơi hãy sống thật, sống rộng lượng và can đảm sử dụng tiếng nói của mình. Selena chưa bao giờ sợ hãi việc nói lên suy nghĩ của mình và dùng quyền hạn sẵn có để giúp những người khác cũng được lên tiếng. Chúng tôi rất vui mừng khi được vinh danh cô ấy là Người phụ nữ của năm.

Dù vậy, ban tổ chức vẫn tin rằng họ đúng

Đó là lý do chúng tôi trao giải thưởng lớn cho cô ấy". Chứng minh cho quyết định của mình, Billboard liệt kê hàng loạt thành tích mà Selena Gomez có được trong thời gian qua. Năm 2015 - 2016, Selena Gomez đã có được nhiều hit lọt Top 10 Billboard Hot 100, như "Same Old Love", "Hands to Myself", "We Don’t Talk Anymore". Năm qua, cô có thêm những bản hit mới như "Bad Liar," "Fetish" và "It Ain’t Me". 5 album của cô cũng từng lọt tốp 10 bảng xếp hạng Billboard 200, trong đó có album "Revival" (2015) và "Stars Dance" (2013) đã đứng đầu bảng.

Tất nhiên, người yêu mến cũng tin Selena Gomez xứng đáng với giải thưởng này

Ngoài âm nhạc, Selena Gomez còn là nhà sản xuất của bộ phim drama "13 Reasons Why", đối tác quảng cáo cho các thương hiệu thời trang và hoạt động từ thiện không ngừng nghỉ. Cô là đại sứ của UNICEF và từng giúp gây số quỹ 500.000 USD (11 tỷ VND) cho tổ chức nghiên cứu bệnh Lupus.

Thành công ở chuyên môn, Selena còn là nhà hoạt động nhân đạo có tên

Hẳn nhiên, điều đó thành tích vẫn chưa đủ thuyết phục công chúng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi ngôi sao thần tượng thì quá nhiều mà giải thưởng thì chỉ có một. Đó là "nổi khổ" mà bất cứ ban tổ chức giải thưởng nào cũng gặp phải không dưới vài lần. Điiều đó tạo nên làn sóng phản ứng với những ý kiến gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trước Selena, các ngôi sao khác từng nhận giải thưởng danh dự này gồm có Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie, Beyoncé và Madonna.

Vậy nên, cô thực sự xứng đáng với mọi sự tôn vinh

Thùy Trang tổng hợp