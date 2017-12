Ca khúc “Despacito” được chọn nghe nhiều nhất trên Google

15/12/2017 15:15

"Despacito" vượt qua vô số cái tên đình đám khác: "Humble", "Bad and Boujee", "Look what you made me do"... Đây là ca khúc thống trị suốt mùa hè 2017 với độ lan tỏa kinh khủng. "Despacito" giữ nhiều kỷ lục trong đó có kỷ lục là video ca nhạc lượt xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube tính đến hiện nay.

Cảnh trong video ca nhạc "Despacito"

Về hạng mục ca sĩ, Linkin Park giữ vị trí thứ nhất, tiếp theo lần lượt là: Cardi B, Lil Pump, Joyner Lucas, Jason Aldean...

Hạng mục diễn viên, Meghan Markle dẫn đầu, kế đến lần lượt là: Kevin Spacey, Gal Gadot, Louis C.K., Meryl Streep...

Phim "Wonder Woman" là phim thể loại hành động được tìm kiếm thông tin nhiều nhất và kế tiếp là: "Justice League", "Logan", "Baby Driver", "Guardians of the Galaxy Vol. 2"...

M.Khuê (Theo Complex)