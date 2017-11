Ca sĩ Hương Lan xúc động trong đêm "Tình ca Bắc Sơn"

14/11/2017 11:39





Ca sĩ Hương Lan với ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè"

"Tôi khóc vì không gian của đêm diễn gợi cho tôi nhớ lại những ngày về nước những năm thập niên 1990 tìm đến nhà của chú Bắc Sơn ở quận 10 để trao đổi với chú những ca khúc mà tôi thu âm. Chú tận tình chỉ bảo, rồi hát cho tôi nghe. Tôi gọi vợ của chú – nhà thơ Ngọc Bích là mẹ. Và tôi cũng là người hát đầu tiên ca khúc "Tháng mấy em về" do ông phổ nhạc từ thơ của vợ mình" – ca sĩ Hương Lan xúc động nhớ lại.

Ca sĩ Hương Lan và Bích Thủy

Theo chị, những bài hát của nhạc sĩ Bắc Sơn thấm đượm nỗi nhớ da diết làng quê, ca từ đơn sơ, mộc mạc nhưng chất chứa biết bao thương yêu đối với những ai lìa xa xứ sở. Được biết, gia đình của nhạc sĩ Bắc Sơn vừa tổ chức thành công cuộc thi tuyển chọn ca sĩ hát dòng nhạc Bắc Sơn và chương trình "Đưa âm nhạc mang âm hưởng dân ca vào học đường"- ca sĩ Hương Lan phấn khởi nói: "Đó là việc làm ý nghĩa mà hai người con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn đã thực hiện đúng di nguyện của cha, tiếp tục lan tỏa những giai điệu, ca từ sâu lắng ca ngợi quê hương đến giới trẻ" – ca sĩ Hương Lan tâm sự.

Ca sĩ Hương Lan, NSND Ngọc Giàu và diễn viên Huỳnh Quý

Trong chương trình ca nhạc này, các nghệ nhân tượng sáp Việt cũng đã hoàn thành bức tượng sáp của nhà thơ Ngọc Bích, công bố với khán giả. "Bức tượng của mẹ tôi sẽ được đặt cạnh cha tôi tại Bảo tàng tượng sáp Việt từ ngày mai. Nhân dịp ca sĩ Hương Lan về nước, chúng tôi đã kịp thời thực hiện chương trình này, miến phí vé tặng các thầy cô giáo, sinh viên các trường đại học, để cùng hội ngộ tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tôi xúc động lắm khi chương trình có sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, đóng vai bà mẹ miền quê dẫn chuyện, để đưa khán giả đến với những câu chuyện trong ca khúc của cha tôi" – ca sĩ Bích Thủy tâm sự.

Ca sĩ Hạ Chậu bên bức tượng của nhạc sĩ Bắc Sơn, nhà thơ Ngọc Bích

Riêng NSND Ngọc Giàu, bà nói từ lâu đã biết vợ chồng nhạc sĩ Bắc Sơn chung thủy, gắn bó với thơ và nhạc. "Năm 2007, khi Nhà hát Thành phố tổ chức chương trình vinh danh dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn, lúc đó cũng kỷ niệm một năm ngày mất của ông, nhà thơ Ngọc Bích đã lên sân khấu cảm tạ tình cảm mà công chúng đã dành cho chồng bà. Hôm nay nhìn bức tượng của ông bà, tôi xúc động vô cùng" – NSND Ngọc Giàu bày tỏ tình cảm.

NSND Ngọc Giàu và NS Tâm Tâm, Khánh Tuấn trong chương trình "Tình ca Bắc Sơn"

Trong đêm nhạc, ca sĩ Hương Lan đã hát các ca khúc: "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Qua ngõ trúc", "Sa mưa giông", "Đêm nghe bài vọng cổ". Các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn đã được các ca sĩ chuyên hát dòng nhạc của ông thể hiện bằng niềm cảm xúc chân thật như: "Còn nghe thương thầm" (Hạ Châu), "Em đi trên cỏ non" (Bích Thủy), "Còn thương góc bếp chái hè" (Hạnh Nguyên), "Cối khuya" (Hoàng Minh Phi), "Chùm bông hoa khế" (Bích Phượng), "Con tư Bến Tre" (Đông Đào), "Tháng mấy em về" (Nghi Tâm, Tâm Tâm), "Lặng lẽ" (Bình Chinh), "Điệu ru mòn mỏi" (Trương Thái Bảo), "Mùa xuân cao nguyên" (Huỳnh Quý)…Riêng bài tân cổ giao duyên "Chờ mưa giông bông kết trái" (Khánh Tuấn, Tâm Tâm) do soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn viết lời vọng cổ, dựa theo bài hát mang âm hưởng ngũ cung của nhạc sĩ Bắc Sơn và bài "Về thăm quê ngoại" do 5 ca sĩ đoạt giải cao trong cuộc thi "Tình ca Bắc Sơn" biểu diễn mở màn rất sinh động với thể điệu tango (Liêu Kỳ, Nguyễn Tuấn, Đại Lộc, Như Ý, Hồng Thắm).

Ca sĩ Hương Lan, Bích Thủy trong chương trình "Tình ca Bắc Sơn"





Bài và ảnh: Thanh Hiệp