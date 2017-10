Cổ Thiên Lạc chấn thương nhãn cầu trên trường quay

27/10/2017 18:13

Cổ Thiên Lạc mang kính đen xuất hiện tại sự kiện ở Hồng Kông ngày 26-10. Trợ lý của Cổ Thiên Lạc đã đề nghị cánh săn ảnh không mở đèn flash khi chụp ảnh. Nam diễn viên này thổ lộ lúc đóng "Dynasty Warriors" trên trường quay ở Chiết Giang - Trung Quốc, anh bị vũ khí đâm trúng mắt, chấn thương nhãn cầu.

Mắt Cổ Thiên Lạc bị thương

Cổ Thiên Lạc bị thương trên trường quay phim "Dynasty Warriors"

Ngay khi tai nạn xảy ra, anh được đưa đến bệnh viện khâu 8 mũi. Các bác sĩ cho biết muốn nhãn cầu bình phục phải mất ít nhất 3 tuần. Hiện tại, anh vẫn còn đau buốt mỗi khi chớp mắt. Do tai nạn bất ngờ, anh phải ngừng quãng bá phim mới "Always be with you".

Cổ Thiên Lạc là ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã có tuổi, Thiên Lạc vẫn là diễn viên đắt sô, tham gia nhiều phim.

Không chỉ giữ vững phong độ, Thiên Lạc vẫn tích cực hoạt động từ thiện. Anh luôn trích một phần tiền kiếm được để thành lập quỹ từ thiện mang tên mình từ năm 2008, từng bỏ ra một số tiền lớn để xây 61 trường học cho trẻ em nghèo với mong muốn các em có môi trường học tập tốt để đi vào con đường xấu như mình khi xưa.

Cổ Thiên Lạc là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thậm chí, do có thời gian dài không hẹn hò, anh còn dính tin đồn có vấn đề về giới tính. Tuy nhiên, trước những chuyện thị phi, Cổ Thiên Lạc luôn chọn cách im lặng.

Cổ Thiên Lạc từng chia sẻ về quan niệm tình yêu trên blog: "Bạn bè đều cho rằng tình yêu thật sự luôn phải trải qua đau thương, chúng ta mới biết cách bảo vệ và trân trọng nó. Tôi cho rằng tình yêu thật sự sẽ không bao giờ và không thể nào ngay lập tức thấy được kết quả. Tình yêu thật sự chỉ nên giấu kỹ trong tim, có yêu thương thật hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả".

Thiên Lạc mang kính đen đến sự kiện

M.Khuê (Theo Apple Daily)