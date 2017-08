Cổ Thiên Lạc kinh ngạc trước nhan sắc Trịnh Tuyết Nhi

22/08/2017 16:14

Năm 1999, cả hai cùng hợp tác phim điện ảnh "Bạo liệt hình cảnh", "At Threshold Of An Era II" và lại tiếp tục đóng chung phim truyền hình "Cỗ máy thời gian" năm 2001. Cô và Cổ Thiên Lạc không có cơ duyên hợp tác trong phim nào khác. Năm 2010, Trịnh Tuyết Nhi kết hôn rồi sau đó lui vào hậu trường, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Thiên Lạc và Tuyết Nhi tái hợp

Gần 10 năm rút lui khỏi màn ảnh, Tuyết Nhi bất ngờ tái xuất với phim điện ảnh mới "Paradox" và đóng vai vợ của Cổ Thiên Lạc. Tái xuất cùng bạn diễn sau thời gian dài, Cổ Thiên Lạc rất cảm xúc. Anh nói mình rất ngạc nhiên bởi trông Tuyết Nhi vẫn xinh đẹp duyên dáng như ngày nào. Thời gian không có tác động lớn đến cô, Tuyết Nhi vẫn chẳng đổi khác so với hình ảnh công chúa Triệu Thiên ngây thơ, nhân hậu của "Cỗ máy thời gian".

"Cô ấy xuất hiện hoặc bật cười, mọi thứ hệt như cũ" - Thiên Lạc chia sẻ. Tuyết Nhi hiện đã 42 tuổi, cô thường tháp tùng cùng chồng di chuyển liên tục để công tác và chăm sóc con riêng của chồng. "Các bé học ở trường nội trú và vì sống ở đất nước khác nhau nên tôi phải di chuyến tới Scotland hoặc Thụy Sĩ nhiều lần. Tôi trải qua phần lớn thời gian trên máy bay" - Tuyết Nhi kể.

Cổ Thiên Lạc chia sẻ khi nhận kịch bản anh tự hỏi liệu ai sẽ vào vai vợ mình trong phim. Sau đó, anh xem lại phim cũ của mình và Tuyết Nhi hợp tác rồi nghĩ sẽ đề xuất mời cô ấy vào vai này. Anh nghĩ cả hai sẽ tiếp tục hợp tác ăn ý.

Tuyết Nhi bày tỏ cô lo lắng về diễn xuất cho lần trở lại này khi nghe Thiên Lạc đảm bảo sẽ không khó khăn. "Tôi gặp lại những người bạn cũ, thực sự rất vui khi được trở lại trường quay" - Tuyết Nhi thổ lộ.

Tuyết Nhi (trái) với vai công chúa trong "Cỗ máy thời gian" và duyên dáng đầm cưới

M.Khuê (Theo Straits Times)