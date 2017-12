Cover "Chờ người", Tố My bị fan Như Quỳnh "ném đá"

04/12/2017 10:39





Hình ảnh MV "Chờ người" của ca sĩ Tố My

Ngay khi ra mắt MV "Chờ người" với bản phối EDM, được thực hiện theo phong cách cổ trang với kỹ xảo 3D, Tố My đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Trong đó, không ít khán giả so sánh cô với nữ danh ca Như Quỳnh và "ném đá" không thương tiếc.





Tạo hình nhân vật trong MV "Chờ người" của Tố My

Ca khúc "Chờ Người" (nhạc sĩ Khánh Băng) vốn là bài hát quen thuộc được nhiều thế hệ khán giả yêu thích và cũng từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công trong đó có nữ danh ca Như Quỳnh. Mạnh dạn làm mới bằng phiên bản EDM do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hòa âm phối khí, "Chờ người" của Tố My có phần lạ tai.





"Chờ người" của Tố My làm mới hoàn toàn so với trước

Vậy nên, dù công bố MV có kinh phí đầu tư cả tỉ đồng nhưng nhiều ý kiến cho rằng: "Tố My đã "phá nát" bài hát này". Nick Yến's Nguyễn's bình luận: "Mong Tố My hãy thoát ra khỏi Như Quỳnh. Đi lên bằng giọng hát của mình. Xem MV này mà fan Như Quỳnh muốn chọi đá lắm rồi". Nick Linda Linda nhận xét: "Trời... một bài hát kinh điển của Như Quỳnh đã bị em My này phá nát thành ra thế này, chỉ xem được gần nửa bài là tắt".

Cư dân mạng phản đối Tố My

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít khán giả "bênh vực" cho Tố My. Nick Nhut Nguyen bình luận: "Nhạc sĩ sáng tác không phải dành riêng cho chị Như hát. Đồng ý là bài này không ai hát qua chị Như nhưng Tố My hát theo cách khác và bản phối mới mang lại giai điệu lạ hơn". Nick Hang Nguyen cũng cho rằng: "Mỗi người đều có nét riêng. Cần ủng hộ chứ không nên ném đá người ta".

Cũng có ý kiến bênh vực Tố My

Trước những ý kiến này, Tố My cho biết cô không buồn vì đã lường trước những phản ứng trái chiều của khán giả khi làm mới ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca Như Quỳnh. Bản thân cô cũng không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Tuy nhiên, Tố My khẳng định: "Từ sau khi hóa thân thành chị Như Quỳnh trong "Biến hóa hoàn hảo", nhiều khán giả đã mặc định tôi là bản sao của chị Như Quỳnh. Điều đó là vinh dự của My khi được đặt để với một tượng đài mà mình rất ngưỡng mộ nhưng là một người nghệ sĩ, My không bao giờ muốn là bản sao của bất cứ ai. Tố My tự tin mình đã thoát khỏi cái bóng chị Như Quỳnh và bản thân có nét đặc trưng riêng, màu sắc riêng. Điều này chỉ có những khán giả chịu nhìn nhận sự việc một cách khách quan và tích cực mới thấy được còn với khán giả đã ghét mình thì mình có cố gắng bao nhiêu họ cũng không bao giờ công nhận".

Thùy Trang