"Cướp biển" Johnny Depp gặp rắc rối vì nợ nần

07/11/2017 14:22

The Management Group (TMG) đệ trình hồ sơ ngày 6-11 nhằm xin phép bán tài sản của Johnny Depp, khấu trừ khoản vay trị giá 5 triệu USD. Tài sản này gồm các căn nhà tại Los Angeles.

Theo hồ sơ TMG gửi tòa, Johnny Depp phải trả lãi suất và một số khoản vay được TMG ghi chú cho đến thời điểm TMG ngừng làm quản lý tài chính ngày 14-3-2016. Tuy nhiên, sau thời hạn, Johnny Depp và công ty quản lý từ chối không trả bất kỳ khoản lãi suất hay khoản tiền gốc nào về khoản vay chưa thanh toán hết.

TMG nói Johnny Depp vẫn nợ 4.4 triệu USD bao gồm lệ phí, lãi suất.

Johnny Depp

Một trong những căn nhà của tài tử này

Tài tử này có 5 nhà ở Hollywood Hill, Los Angeles, trị giá tổng cộng 19 triệu USD.

Johnny Depp kiện TMG ra tòa tháng 1 đòi bồi thường 25 triệu USD vì quản lý kém khiến tài chính của anh khủng hoảng, nợ nần. TMG tung bằng chứng kiện ngược lại Johnny Depp cho rằng chính lối sống lãng phí đã khiến tài tử này rơi vào khốn khó.

Hai bên liên tục dằng co, cuộc chiến pháp lý vạch trần nhiều vấn đề. TMG tố Johnny Depp từng chi tới 75 triệu USD để mua và tu sửa 14 cơ ngơi ở Pháp, Mỹ và một số nơi khác. Anh kiên quyết di chuyển bằng chuyên cơ riêng, tốn nhiều tiền để duy trì đội phục vụ lên đến 40 người. Anh cũng giữ 45 chiếc xe hơi và chi tiền mỗi tháng để bảo trì, thuê người bảo vệ. Johnny Depp không tiếc khi bỏ số tiền lớn mua hòn đảo Little Hall’s Pony, xây dựng cơ sở vật chất theo ý riêng. Anh mua du thuyền, rượu, bồi thường chi phí ly dị vợ... Đây là lý do khiến tài chính cạn kiệt. Johnny Depp một mực khẳng định TMG làm việc không hiệu quả, khiến anh khánh kiệt.

M.Khuê (Theo Daily Mail)