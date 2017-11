Danh hài Louis C.K. nhận tội quấy rối tình dục

11/11/2017 17:43

Trước đó, tờ New York Times đăng bài viết 5 người phụ nữ tố cáo danh hài người Mỹ Louis C.K. có hành vi quấy rối tình dục với họ. Ba trong số 5 phụ nữ trên có diễn viên hài Dana Min Goodman, Julia Wolov, cáo buộc Louis C.K. thủ dâm trước mặt họ. Cả hai nói ông mời họ đến phòng khách sạn sau buổi diễn tại Liên hoan hài kịch ở Aspen, Colorado - Mỹ, năm 2002. Sau đó, ông đã thực hiện hành vi tình dục sai trái trên, quấy rối họ.

Diễn viên hài Mỹ Louis C.K.

Ngay sau bài báo tố cáo này, các đơn vị hợp tác cũng như dự án phim của Louis C.K. lập tức bị "đóng băng", chờ diễn biến tiếp theo. Ngày 10-11, danh hài Louis C.K. thừa nhận trong thông cáo rằng: "Những câu chuyện đó đúng sự thật! "Quyền lực tôi có được với những phụ nữ này là họ ngưỡng mộ tôi. Và tôi đã sử dụng quyền lực đó một cách vô trách nhiệm". Ông cũng gửi lời xin lỗi, hối tiếc vì hành vi không đúng của mình với phụ nữ. Ông cũng nhận thức được thương tổn để lại cho những phụ nữ này.

Lewis Kay ngay sau đó thông báo trên Twitter từ hôm nay không còn là đại diện phát ngôn của Louis C.K.

Ngay khi bài báo tố cáo xuất hiện, phim "I love you daddy" do Louis C.K. biên kịch, đạo diễn, tham gia diễn xuất đã bị hủy ra mắt. Nhà phát hành cũng tuyên bố không phát hành phim vào tuần tới như lịch trình và tiếp tục xem xét tình hình thời gian tới. Truyền hình cáp FX tuyên bố cắt đứt mọi hợp tác cùng Louis C.K. và TXW.N TBS của Time Warner nói ngừng sản xuất phim hoạt hình "The Cops" do danh hài này tham gia.

Công ty con của Hãng Universal tuyên bố ngừng mối quan hệ hợp tác với Louis C.K. Hai bên đang hợp tác cho phần tiếp theo của phim hoạt hình ăn khách "Đẳng cấp thú cưng" với doanh thu hơn 800 triệu USD.

Netflix trước đó cũng tuyên bố không sản xuất phần 2 chương trình hài độc thoại đặc biệt với Louis C.K. dù đã lên kế hoạch từ lâu. HBO cũng gỡ toàn bộ những chương trình đã làm cùng danh hài này khỏi hệ thống của mình trên mạng. Các chương trình truyền hình lần lượt gạt tên ông ra khỏi thành phần tham gia.

M.Khuê (Theo Reuters)