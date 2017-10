MV làm sôi động đề cử giải Mai Vàng 2017

Một số sản phẩm "chất" khác

MV "Be with you" đánh dấu sự trở lại "đường đua" V.pop của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang. Vốn được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng trong những bản ballad ngọt ngào, sản phẩm trở lại lần này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ lẫn mới mẻ của cô kể từ khi nhóm Bee.T ngưng hoạt động. Hiện MV "Be with you" sau khi đăng tải trên YouTube đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả, dù hài lòng hay chưa vẫn phải khẳng định Thiều Bảo Trang đã có một sản phẩm thật sự ấn tượng.

MV "Đừng buông tay" của Lưu Hương Giang nhiều sắc màu, đậm tính giải trí được quay tại Ấn Độ hay MV "Call you an angel" khẳng định một Vũ Thảo My thực sự bản lĩnh, xứng đáng với biệt danh "tiểu diva" mới của làng nhạc Việt.