Giọt nước mắt của Huyền My!

27/10/2017 07:02

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 (Miss Grand International 2017) đã khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Peru - Maria Jose Lora, 27 tuổi, với chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo 3 vòng cực chuẩn là 85-60-87 cm, cùng lối trình diễn tự tin, bốc lửa, tỏa sáng "mọi lúc mọi nơi", được nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín trên thế giới dự đoán sẽ đoạt ngôi vị cao nhất.

Đứng sau người đẹp Peru và Venezuela, Huyền My của Việt Nam cũng được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ lên ngôi Á hậu 2. Thế nhưng kết quả cuối cùng, Huyền My chỉ dừng chân ở vị trí tốp 10 khiến không ít người thất vọng, còn Huyền My thì khóc òa trong vòng tay người hâm mộ và người thân.



Huyền My trình diễn trang phục dạ hội trong tốp 10 Ảnh: HOÀNG TUẤN

Nhiều người thất vọng là vì đã quá kỳ vọng vào lợi thế "sân nhà" của Huyền My. Bởi lẽ, kể từ khi thành tích lọt vào tốp 11 Hoa hậu Thế giới của người đẹp Lan Khuê và tốp 15 Hoa hậu Hoàn vũ của Thùy Lâm, công chúng của Việt Nam đặt rất nhiều niềm tin vào sự tỏa sáng của Huyền My khi Miss Grand International lần đầu tiên tổ chức trên dải đất hình chữ S.

Huyền My khóc cũng có lý do của cô ấy. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, cô đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng, điều đó là không đủ để Huyền My chạm tay vào chiếc vương miện danh giá mà cô từng quyết tâm trước đêm chung kết.

Công bằng mà nói, nếu xét về nét đẹp trên gương mặt, Huyền My không hề kém cạnh so với những thí sinh lọt vào tốp 5. Tuy nhiên, mặc dù chỉ số hình thể được cho là "chuẩn hoa hậu" (chiều cao 1,76 m, số đo 3 vòng là 91-63-96) nhưng khi trình diễn trang phục áo tắm, Huyền My lại bị "lép vế" trước thân hình săn chắc, gợi cảm và có độ đầy đặn của những thí sinh đến từ châu Âu và châu Mỹ Latin.

Không riêng gì Huyền My, rất nhiều người đẹp của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đều vấp phải "nhược điểm" này khi "đụng" với các nhan sắc đến từ Venezuela, Mỹ, Puerto Rico, Colombia...

Ngoài ra, hạn chế thường gặp của hầu hết thí sinh Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế đó là kỹ năng giao tiếp quá rụt rè, phong thái trình diễn thiếu tự tin, phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nói như Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, việc Huyền My lọt tới tốp 10 đã là thành công, là có sự ưu ái đối với thí sinh nước chủ nhà. Bởi vì, khuyết điểm của thí sinh nước chủ nhà là chưa hòa đồng, thiếu chỉn chu (mang dép khách sạn xuống nhà ăn, khi giao lưu), diện lại trang phục của nghệ sĩ khác và hay cáo bệnh.

Thành viên giám khảo người Việt khác là nhà thiết kế Sỹ Hoàng cũng tỏ ra thất vọng vì Huyền My còn mờ nhạt trong các hoạt động đời thường, không tận dụng được lợi thế của nước chủ nhà, trong khi các thí sinh khác dù xuất hiện ở đâu cũng nổi bật từ trang phục đến diện mạo.

Huyền My khóc có thể chấp nhận được vì cô ấy còn trẻ, còn có cơ hội tỏa sáng ở những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế khác trong thời gian tới.

Hy vọng rằng với sự "thất bại" của Huyền My trên chính sân nhà sẽ một lần nữa là bài học quý báu cho các người đẹp của Việt Nam đang và sẽ "mang chuông đi đánh xứ người" trong năm 2017 như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Miss World, Hà Thu tại Miss Earth, Á hậu Thùy Dung tại Miss International, Hoa hậu Thùy Dung tại Miss Supranational, Á hậu Nguyễn Thị Loan tại Miss Universe...





Công Tuấn