Hơn 300 sao nữ lập chiến dịch chống quấy rối tình dục

02/01/2018 15:11

Chiến dịch này được gọi là "Time’s Up" (Đã đến lúc) được thông báo qua trang quảng cáo in trên tờ New York Times. Đây là chiến dịch kêu gọi liên minh nhằm thay đổi từ phụ nữ trong lĩnh vực giải trí cho đến những nơi khác. Nó đến sau những cáo buộc lạm dụng tình dục dữ dội từ bê bối của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein rúng động làng giải trí thế giới.

Natalie Portman

Trong tâm thư được đăng trên trang web chiến dịch, nội dung cho rằng chiến dịch nhằm hỗ trợ tất cả các phụ nữ. Họ muốn tất cả nạn nhân quấy rối, xâm hại tình dục được lắng nghe, được tin tưởng và hỗ trợ từ cộng đồng.

Cate Blanchett

Reese Witherspoon

Chiến dịch được sự ủng hộ của hàng trăm tên tuổi nhiều lĩnh vực gồm: Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria, Emma Stone... Họ cũng đóng góp 13 triệu USD và số tiền này là quỹ hỗ trợ cho những nạn nhân tấn công tình dục dũng cảm lên tiếng chống lại nạn này và đang gặp khó khăn cuộc sống.

Những sao nữ đang muốn dùng ảnh hưởng của mình để lan tỏa hơn nữa lời kêu gọi không im lặng, không làm ngơ trước cái ác. Chiến dịch cũng tập trung hỗ trợ những người phụ nữ ít tiếng nói trong xã hội, ít khả năng tự bảo vệ mình như công nhân, nông dân, người giúp việc, phục vụ quán ăn.

Đây là chiến dịch đình đám nối tiếp chiến dịch "#MeToo" danh tiếng trên mạng xã hội.

M.Khuê (Theo BBC)