Huyền My được hoa hậu các nước gửi lời chúc mừng sinh nhật

Nhiều hoa hậu trên thế giới đã gửi lời chúc mừng đến Huyền My

Á hậu Huyền My vừa đón sinh nhật tuổi 22 của mình trong một bữa tiệc ấm áp cùng người thân. Người đẹp tâm sự, gia đình đối với cô có một vị trí quan trọng mà không có gì có thể thay thế được. Dù cuộc sống có ồn ào hay ầm ĩ hoặc phong ba thế nào thì đều phải dừng lại trước cánh cửa của gia đình. Bên trong đó, bao giờ cũng tràn ngập nụ cười và sự chan hòa, yêu thương nhau giữa các thành viên.



Á hậu hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc mừng ấm áp

Mẹ của Á hậu Việt Nam Huyền My đã gửi tới con gái những lời đầy yêu thương và ấm áp: "Cách đây 22 năm có 1 cô bé sinh thiếu tháng ra đời, bạn ấy cân nặng có 2,6 kg. Hồi đó mình tự nhủ sao bé thế này thì nuôi bao giờ cho lớn. Thế mà nhắm mắt 1 cái bạn ấy đã thành thiếu nữ từ lúc nào, 22 năm đối với bạn ấy là cả chặng đường : vui có nhiều, hoài bão nhiều, ước mơ nhiều và cả chông gai cũng có, mình cứ nhìn bạn ấy sau mỗi chông gai và bạn ấy tự trưởng thành đôi khi mình thấy khâm phục, ngày xưa bằng tuổi bạn ấy mình có như thế đâu và mình thấy thương bạn ấy… Chúc con sinh nhật vui vẻ, tuổi mới sức khoẻ dồi dào và đạt được những hoài bão mà con đang ấp ủ, hãy sống đúng với tuổi trẻ của mình và ngày càng thành công trong cuộc sống , hãy tận hưởng nó con nhé. Và con luôn nhớ rằng Bố Mẹ và em Be yêu con..."

Năm qua, Huyền My đã làm được nhiều việc cả trong nghệ thuật và hoạt động xã hội

Nhìn lại năm vừa qua, Huyền My cho hay cô cảm thấy mãn nguyện vì có nhiều hoạt động ý nghĩa và rất sôi nổi. Có thể nói, hoạt động lớn nhất của Huyền My trong năm qua đó là tham dự Miss Grand International 2017 và lọt vào Tốp 10. Bên cạnh đó, nửa năm 2017, Huyền My đã dành thời gian và tâm sức cho bộ phim đầu tay tại Myanmar.

cô khá tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện

Song song với các hoạt động nghệ thuật, My cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhi khó khăn tại Viện nhi Trung ương, tham gia và kêu gọi ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam, đầu năm 2017, Huyền My vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về những cống hiến cho chương trình Hiến máu nhân đạo.

Á hậu đón sinh nhật ấm áp bên người thân

Trong dịp sinh nhật này, Huyền My đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ nhiều Hoa Hậu trên khắp thế giới gửi đến cô, trong đó có cả Hoa hậu Miss Grand Internationl 2017 (Hoa Hậu Hòa Bình thế giới).

Yến Anh