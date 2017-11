Vụ Hoa hậu Đại dương 2017: Lỗi văn hóa hay "giọt nước tràn ly"?

01/11/2017 21:20

Không phải bỗng dưng, vụ đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 của người đẹp Lê Âu Ngân Anh, đêm 28-10, đã thành "giọt nước tràn ly" về sự cố thi hoa hậu ở Việt Nam. Tràn ly, vì các sự cố đều do mắc lỗi văn hóa điển hình và tập trung cùng lúc, dẫn đến đăng quang một hoa hậu không đủ đẹp, chưa đạt chuẩn thẩm mỹ về cả hai phương diện đẹp của một hoa hậu: đẹp về sắc vóc (hình thể) và đẹp về trí tuệ, tâm hồn, thông qua ứng xử, khi trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.



Vì vậy, cũng chẳng ngẫu nhiên, phần lớn công chúng Việt đã biểu thị thái độ không đồng tình, không công nhận và bất bình về chuyện đăng quang hoa hậu này trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng xã hội.

Vì đâu nên nỗi? Vì đâu tân Hoa hậu Đại dương 2017 phải hứng chịu những làn sóng phẫn nộ ồ ạt từ công chúng, ngồi xem tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM và qua truyền hình trực tiếp đêm 28-10?

Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh gây thất vọng cho khán giả trong đêm đăng quang Ảnh: NGUYỄN BÁ NGỌC

Vậy người xem thấy gì? Thấy rõ khuôn mặt hoa hậu Ngân Anh hoàn toàn thiếu chuẩn của vẻ đẹp tự nhiên, vốn nằm trong yêu cầu nghiêm ngặt của các cuộc thi hoa hậu, không cho phép bất cứ can thiệp phi tự nhiên nào của phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, khi đăng quang, khuôn mặt Ngân Anh bị biến dạng bởi cặp đôi mũi - môi đều thiếu tự nhiên, vênh nhau, đến mức kỳ dị, ai xem cũng nhận ra ngay. Mũi thì vẫn còn sẹo thẩm mỹ, môi thì dày lên, cong lên bất thường, phá vỡ sự hài hòa phải có của vẻ đẹp mũi - môi trên khuôn mặt hoa hậu, ngay sau vẻ đẹp của đôi mắt, cặp chân mày.

Mũi dọc dừa và đôi môi gợi cảm hình trái tim đã thành vẻ đẹp chuẩn mà nhiều hoa hậu Việt đã đạt tới, được công nhận là vẻ đẹp tự nhiên. Bởi vậy, từ cuộc thi Hoa hậu Việt áp chót thế kỷ trước, ngay khuôn miệng rộng tươi rất phương Tây của hoa hậu Ngọc Khánh đã được coi là rất Việt vì sự đẹp tự nhiên và ăn ý hoàn hảo với khuôn mặt, mỗi khi Khánh cười khiến mặt hoa bừng sáng.

Thì ra, việc thiếu ăn ý mũi - môi lộ rõ trên mặt khi đăng quang và sự nghi ngờ của người xem về mũi môi giả tạo, đã được chính hoa hậu Ngân Anh giải thích sau đăng quang. Ngân Anh thừa nhận đã phẫu thật thẩm mỹ chiếc mũi nhưng thấy phạm luật thi nên đã tháo độn mũi, tự nguyện thông báo, được ban tổ chức công nhận khi "tháo bỏ" đồ giả hẳn nhiên là vẻ đẹp tự nhiên! Còn môi, Ngân Anh nói bị sưng tấy do dị ứng và do trang điểm bị quá tay!

Vậy, cái lỗi vẽ viền môi quá đà và để lại sẹo thẩm mỹ ở mũi, dẫn đến khuôn mặt hoa hậu dị thường khi đăng quang, lại là sự cố không phải do mình Ngân Anh gây ra mà trước tiên là do ban tổ chức cuộc thi, ngay từ vòng đầu đã có lỗi văn hóa, khi khẳng định: chỉ cần tháo cởi đồ giả và thành thật khai báo lúc đăng ký thi là đã được công nhận "vẻ đẹp tự nhiên". Đây phải coi là sự ngụy biện rất đáng trách của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, khi tự mình chống lại nguyên tắc về vẻ đẹp tự nhiên của ứng viên hoa hậu, do chính mình xác lập. Vậy, nếu từ đây thành tiền lệ cho các ứng viên thi hoa hậu, ai cũng có thể làm giả hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một bộ phận nào đó trên thân thể mình rồi lấy phần độn ra, báo với ban tổ chức, được kiểm tra, không còn thấy đồ giả trên mặt như trường hợp hoa hậu Ngân Anh thì còn nói gì, nếu không nói là loạn chuẩn thẩm mỹ? Công chúng không bất bình về chuyện rút độn mũi này, mà coi như không, mới là lạ!

Thêm nữa, phần thi ứng xử của Ngân Anh đêm đăng quang thật khác xa với điều ban tổ chức nói trước và chính Ngân Anh cũng đã tự đánh giá về mình, là có khả năng nói giỏi 2 ngoại ngữ Anh và Pháp. Thực tế ứng xử cho thấy Ngân Anh nói tiếng Việt còn chưa chuẩn, ngắc ngứ, lắp bắp, không diễn đạt chính xác điều muốn nói, huống hồ "nói 2 ngoại ngữ Anh, Pháp nhuần nhuyễn" như đánh giá của ông Võ Việt Chung trên báo. Bởi vậy, phần thi ứng xử của Ngân Anh đã diễn ra như một thảm họa, càng khiến công chúng chứng kiến không mấy tâm phục, khẩu phục.

Do đấy, lỗi ứng xử văn hóa trong phần thi trí tuệ cũng không phải do một mình Ngân Anh phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm lớn nhất ở đây vẫn phải thuộc về ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi.

Truy cứu đến cùng, trách nhiệm còn thuộc về những nhà quản lý văn hóa. Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã rất lúng túng khi thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử lý và gọi đúng tên sự cố xảy ra đã rất điển hình, có thể gọi tên là "phạm luật" như đã xảy ra trong cuộc đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Cuối cùng, cái giá phải trả của cuộc thi là đã phải nhận nhiều dư luận trái chiều, với sự không đồng thuận, bất bình, phẫn nộ… là cơ bản, cùng quá nhiều thị phi, đáng làm nản lòng bất cứ ai yêu mến người đẹp Việt, khát khao sự có mặt của họ trên thứ bậc cao nhất của các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Dù vậy, đã là thị phi thường hay quá đà, nhiều ác khẩu, lại được lan tỏa, phóng chiếu rộng rãi trên mạng xã hội, nên, nghĩ cho cùng, cũng nên có phần xót thương và thể tất cho hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh...

Nguyễn Thị Minh Thái