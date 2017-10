Người đẹp Annabella tố "ông trùm" Hollywood cưỡng hiếp

29/10/2017 14:34

Annabella Sciorra nói với The New Yorker rằng Harvey Weinstein đã buộc cô đến căn hộ ở New York - Mỹ và tấn công cô vào năm 1992. Cô tiếp tục bị quấy rối tình dục trong nhiều năm tiếp theo.

Nữ diễn viên Annabella Sciorra

Nữ diễn viên này nói vụ việc xảy ra lúc cô tham gia phim "The night we never met" do Harvey sản xuất. Cô đến căn hộ theo yêu cầu và bị "ông trùm" này kéo lên giường. "Tôi cố chống cự nhưng sức yếu hơn gã. Như bao phụ nữ khác, tôi xấu hổ và đã chiến đấu, chiến đấu nhưng vẫn không thoát được. Tại sao tôi lại mở cánh cửa đó?... Tôi cảm thấy kinh tởm" - Annabella Sciorra nói.

Harvey Weinstein

Cô không báo cảnh sát về vụ việc nhưng cho biết vô cùng đau khổ, không tập trung sự nghiệp dẫn đến mọi việc bị ngừng lại cho đến năm 1995. Trước các cáo buộc cưỡng hiếp, đại diện phát ngôn của Harvey một lần nữa bác bỏ, nhận định các quan hệ của mình đều dựa trên sự tình nguyện, không cưỡng ép.

Mới đây, một nữ diễn viên khác là Natassia Malthe, cáo buộc Harvey cưỡng hiếp cô ở khách sạn London - Anh năm 2008. Tính đến nay, 50 người phụ nữ cáo buộc Harvey Weinstein từ quấy rối tình dục đến hãm hiếp họ.

Nữ diễn viên Daryl Hannah cũng đưa ra cáo buộc mới. Cô nói Harvey cố gắng ép cô vào phòng khách sạn khi cô tham gia quảng bá cho "Kill Bill".

M.Khuê (Theo BBC)