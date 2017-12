Nhà làm phim từ chức vì hành vi tình dục sai trái

15/12/2017 14:06

Morgan Spurlock thông cáo ngày 14-12 đã từ chức khỏi công ty. Trước đó, nhà làm phim này "tự thú" trên mạng xã hội rằng đã từng bị cáo buộc tội hãm hiếp, giải quyết một vụ kiện quấy rối tình dục, không chung thuỷ với vợ, bạn gái và từng đưa ra nhận xét khiếm nhã về giới tính ở nơi làm việc.

Morgan Spurlock từ chức

"Tôi luôn tự hỏi: "Ai sẽ là người tiếp theo? Khi nào họ sẽ nói đến tôi. Bạn thấy đó, tôi hiểu được sau nhiều tháng từ những việc đã qua rằng mình không phải người vô tội, mình cũng là một phần của vấn đề" - Morgan Spurlock viết. Ông nói về những vụ bê bối quấy rối tình dục thời gian vừa qua khiến không ít người nổi tiếng mất chức vụ, mất hình ảnh.

Trong thông cáo ngày 14-12, Warrior Poets - công ty do Morgan Spurlock đồng sáng lập năm 2004, cho biết việc Morgan Spurlock rời khỏi chức vụ sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Morgan Spurlock tạo dấu ấn với nhiều phim tài liệu và các thể loại khác: "Where in the world is Osama bin Laden?", "One Direction: This is us", "30 Days"... Ông từng nhận nhiều giải thưởng cho phim tài liệu "Super size me" năm 2004.

M.Khuê (Theo Reuters)