Những phim không nên bỏ qua dịp Tết Dương lịch

31/12/2017 13:37

Thử thách thần chết - giữa hai thế giới

Một phim hay của Hàn Quốc sản xuất xoay quanh hành trình sau cái chết của người lính cứu hỏa tên Ja Hong. Anh tử nạn trong một lần làm nhiệm vụ, một "linh hồn thuần khiết" hiếm có khó tìm sau 19 năm ở địa phủ. Vì thế, anh được các vệ thần chào đón đưa đến gặp Chúa tể Yeomra, người cai quản địa ngục, đưa ra phán quyết định tội linh hồn.

Phim xử dụng nhiều kỹ xảo

Nội dung ấn tượng với người xem

Ja Hong phải đến từng tầng địa giới chấp nhận thử thách trong vòng 49 ngày để được đi đầu thai sớm. Ở từng tầng có người đứng đầu cai quản và Ja Hong được 3 vệ thần hỗ trợ như ba luật sư biện hộ. Họ đưa ra bằng chứng để thuyết phục người cai quản từng tầng địa phủ rằng Ja Hong không phạm tội, đáng được tha thứ vì lý do này, lý do khác. Theo đó, cuộc đời của Ja Hong, một câu chuyện cảm động lần lượt hé lộ cùng những diễn biến phức tạp xuất hiện.

Phim có kịch bản cực tốt, đan xen giữa hành động, tình cảm phối hợp nhuần nhuyễn. Dàn diễn viên diễn xuất không gì để chê, phân bổ giữa chính và phụ hợp lý, ai cũng có đất tỏa sáng riêng. Thậm chí, những vai diễn thuộc dạng quần chúng có thoại cũng tạo nét độc đáo riêng cho nhân vật của mình. Phim có giá trị nhân văn, thông điệp đề cao tình cảm gia đình, tình mẫu tử, anh em trong đời sống hiện đại.

Điều kỳ diệu

Một câu chuyện cảm động về sự dũng cảm, tấm lòng của cậu bé Auggie, không may mang khuôn mặt dị dạng bẩm sinh do bệnh hiếm gặp. Auggie sống trong sự tự ti, phong bế bản thân dù có cha mẹ hết mực yêu thương và người chị quan tâm. Nghe theo lời mẹ, Auggie đến trường, hòa nhập vào xã hội sau thời gian tự học cùng mẹ. Dù đã chuẩn bị tâm lý cẩn trọng, Auggie vẫn không tránh khỏi bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt vì ngoại hình. May mắn, Auggie luôn có gia đình bên cạnh để tiếp thêm dũng khí trong quá trình hòa nhập môi trường học đường.

Cậu bé Auggie được mẹ hết mực yêu thương

Dần dần, Auggie thoát khỏi vỏ bọc, cậu bé có bạn thân, nhận ra rằng cuộc sống không quá đáng sợ vì luôn có người xấu, người tốt đan xen nhau. Phim giàu giá trị nhân văn, dàn diễn viên danh tiếng nên phần diễn xuất tuyệt vời.

Bậc thầy của những ước mơ

Phim kể lại P.T. Barnum, một người say mê ánh đèn sân khấu, mê tổ chức những sô diễn. Tuy nhiên, do cuộc sống, mưu sinh, anh chọn cho mình cái nghề an toàn để đảm bảo lo liệu cho gia đình. Nhưng rồi P.T.Barnum đột ngột thất nghiệp, không có sự lựa chọn, anh đánh liều vay tiền thực hiện ước mơ. Anh mở một rạp xiếc, tập hợp những con người đặc biệt, tổ chức một chương trình chưa từng có trong lịch sử trước đó. Phim đẹp từng góc máy, cảnh quay, dàn diễn viên hết mình và ca khúc thể hiện trong phim rất hay.

Ferdinand phiêu lưu ký

Chú bò tót mê hoa

Phim hoạt hình đầy giá trị nhân văn kể lại câu chuyện về Ferdinand, chú bò tót được nuôi dưỡng để trở thành đấu sĩ. Với vóc dáng vạm vỡ, sức mạnh được rèn luyện, Ferdinand khiến mọi người run sợ khi nhìn thấy. Tuy nhiên, bên trong cái vẽ vạm vỡ ấy, chú bò tót này lại có tâm hồn ngây thơ, yêu cái đẹp, mê hoa, mê các cuộc du lịch khám phá thiên nhiên. Nhưng cái nội tâm này không phải ai cũng thấy, người ta chỉ quan tâm đến sự hung hãn ngoại hình nên xem Ferdinand như mối họa.

Khi con là nhà

Không thể so sánh về kịch bản, diễn xuất với những phim trên nhưng "Khi con là nhà" có lợi thế về chất Việt, sự gần gũi đời thực. Phim kể lại câu chuyện về cha và con tại vùng quê yên bình. Người cha yêu thương con nhưng có tật xấu là mê cờ bạc. Do biến cố, hai cha con trốn lên thành phố và lạc mất nhau. Giữa biết bao khó khăn ở một thành phố lớn họ chưa từng đặt chân tới, cả hai phải nhờ vào lòng tốt của bạn bè và những người xa lạ để tìm thấy nhau.

Minh Khuê