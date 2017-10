NSƯT Minh Trang xúc động nhận giải tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo 2017

27/10/2017 09:23









NSƯT Minh Trang tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo 2017

"Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo (International Drama Festival in Tokyo _ IDFT) là một liên hoan được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội truyền hình Nhật Bản (JBA) và Đài Truyền hình NHK. Tôi rất vinh dự được mời tham dự cùng với đạo diễn Trịnh Lê Phong. Liên hoan này được tổ chức lần đầu vào năm 2008 với mục đích tôn vinh các bộ phim, nghệ sĩ của Nhật Bản.Tuy nhiên, trong hệ thống giải thưởng của mình, International Drama Festival in Tokyo _ IDFT cũng dành riêng một giải thưởng cho các bộ phim nước ngoài - Special Awards for Foreign Drama (Giải thưởng đặc biệt cho phim nước ngoài). Theo tôi, đây là cách để ban tổ chức tạo mối giao lưu văn hóa nghệ thuật, nhằm thắt chặt mối quan hệ tình hữu nghị thông qua nghệ thuật thứ 7. Và tất cả các nghệ sĩ đến tham dự liên hoan đều tỏ ra quý trọng sự giao lưu văn hóa này".

NSƯT Minh Trang khoe giải thưởng bên cạnh diễn viên Thái Lan tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo 2017

Theo nghệ sĩ ưu tú Minh Trang, trong những năm trước, tại hạng mục dành cho các bộ phim nước ngoài, chiến thắng giải phần lớn là các tác phẩm đến từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ… Năm 2017, bộ phim "Chiều ngang qua phố cũ " của đạo diễn Trịnh Lê Phong, sản xuất bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đã vinh dự nhận giả.

NSƯT Minh Trang và diễn viên Thái Lan

Đạo diễn Trịnh Lê Phong và NSƯT Minh Trang (người vừa giành giải Cánh diều vàng 2017) đại diện đoàn phim đến Tokyo để nhận giải trong niềm hạnh phúc của những người làm công tác nghệ thuật.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim truyền hình của Việt Nam được trao ở nước ngoài. Trước đó, vào năm 2008, bộ phim "Chạy án" của Việt Nam đã vinh dự được nhận giải Special Awards for Foreign Drama.

NSƯT Minh Trang và đạo diễn Trịnh Lê Phong

Bộ phim "Chiều ngang qua phố cũ" kể về một đại gia đình Hà Nội gốc, có bốn người con là: Hà, Thành, Thanh, Lịch. Cuộc sống của bốn gia đình với những nàng dâu chàng rể đang rất hạnh phúc thì từ lời phán của một ông thầy phong thủy về mộ phần của gia tộc khiến những biến cố dồn dập đến với họ. Thực tế cuộc sống khó khăn đã khiến họ buộc lòng phải rao bán căn nhà cổ do cha mẹ để lại. Và trước số tài sản lớn, giữa họ đã xảy ra cuộc chiến tranh giành quyền lợi, mối quan hệ vợ chồng, anh em từ đó bị chia rẽ. Nhưng rồi trải qua bao mâu thuẫn, mất mát, những người con họ Trần đã thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị chân lý, đó là đạo đức truyền thống phải giữ gìn của dân tộc Việt Nam.

NSƯT Minh Trang và đạo diễn Trịnh Lê Phong, Đỗ Thanh Hải, Phạm Từ Liêm tại Liên hoan phim Truyền hình quốc tế Tokyo 2017

Bộ phim thu hút sự chú ý của công chúng bởi nội dung mang ý nghĩa sâu sắc và quy tụ lực lượng diễn viên kỳ cựu gồm: NSND Anh Tú, NSƯT Minh Trang, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Kim Oanh.





Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)