Phim Kevin Spacey đóng bị rút khỏi LHP vì diễn viên bê bối tình dục

07/11/2017 15:22

Quyết định này được đưa ra sau khi Kevin Spacey liên tiếp bị tố quấy rối tình dục. Nam diễn viên danh tiếng, từng thắng hai giải thưởng Oscar này còn tuyên bố mình là người đồng tính và xin lỗi một nam diễn viên trẻ vì hành vi dụ dỗ tình dục. Một số khác tiếp tục tố cáo Kevin Spacey.

Nam diễn viên Kevin Spacey

Trước thực trạng này, phim "All the money in the world" do Kevin Spacey đóng, dựa trên câu chuyện bắt cóc có thật xảy ra năm 1973 liên quan đến John Paul Getty III, bị ảnh hưởng không nhỏ. Bộ phim dự kiến sẽ chiếu mở màn tại Liên hoan phim Los Angeles Mỹ nhưng không như dự định.

"Một nam diễn viên trong phim bị cáo buộc quấy rối tình dục. Để thể hiện sự tôn trọng khán giả, chúng tôi không thể chiếu phim này" - TriStar Pictures của hãng Sony cho biết.

Tuy nhiên, phim vẫn được ra rạp theo kế hoạch từ trước. Nhà sản xuất cho biết có đến 800 diễn viên, biên kịch, đội ngũ sản xuất tham gia phim này. Vì thế, phim vẫn ra rạp theo lịch, không thể vì vấn đề của riêng Kevin Spacey mà phủ định công sức của nhiều người.

Trước đó, Kevin Spacey đã bị Netflix "đóng băng", phim "House of cards" có ông tham gia không làm tiếp, phim "Gore" không được chiếu theo lịch trình.

M.Khuê (Theo Reuters)