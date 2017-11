Phim nữ quyền có cơ hội ở Oscar năm nay

05/11/2017 21:09

Vụ việc đủ để thay đổi một phần diện mạo vốn có phần bất công đối với nữ quyền ở Hollywood từ trước đến nay. Báo chí phương Tây nhận định chắc chắn là Harvey Weinstein - "ông trùm" Hollywood, một trong những người bị tố cáo quấy rối tình dục thời gian qua, sẽ không có mặt tại lễ trao giải Oscar lần này, kể cả phim do ông ta đứng tên sản xuất.



Hình ảnh đạo diễn Angelina Jolie trên trường quay thực hiện bộ phim "First They Killed My Father". Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Điều này khá đáng tiếc vì Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất có nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Nhưng điều đó không có nghĩa đường đua tại giải Oscar lần này mang màu u ám; ngược lại, nó còn tạo nên một diện mạo mới, thú vị cho cuộc đua tranh tượng vàng Oscar năm nay. Đó là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm điện ảnh về nữ quyền, như: "Battle of the Sexes", "The Post"... Không khó để nhận ra những dự án điện ảnh chuẩn bị ra mắt đều nhắm đến chủ đề "Tiếng nói bảo vệ phụ nữ" trước những người như Harvey Weinstein. Điểm đặc biệt đáng chú ý là năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã đáp lại tiếng nói nữ quyền khi dành đất cho các bộ phim đề cập đến chủ đề nữ quyền, gồm: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" của Martin McDonagh, "Battles of the Sexes" của Jonathan Dayton và Valerie...

Dù chưa hoàn thành nhưng nhiều ý kiến cho rằng bộ phim sẽ được hưởng lợi nhiều nhất trong hoàn cảnh hiện tại là "The Post" của Steven Spielberg. Trong phim, Meryl Streep hóa thân thành bà chủ Katharine Graham của tờ Washington Post, người trỗi dậy từ sau cái chết của chồng để thực hiện nữ quyền của mình. Đội ngũ quảng bá của Steven Spielberg đã chuẩn bị kế hoạch nhằm vào chủ đề nữ quyền mà còn đề cao sức nặng của phụ nữ ngay trong đoàn làm phim, bao gồm biên kịch Liz Hannah, nhà sản xuất Kristie Macosko Krieger và Amy Pascal. Nội dung phim và hiệu ứng của các bộ phim khiến báo chí phương Tây nghi ngờ "dường như những vụ bê bối của Weinstein không xa lạ ở Hollywood, chỉ là bây giờ nó mới được tiết lộ".

Ở "mặt trận" đạo diễn, Angelina Jolie với bộ phim "First They Killed My Father", Dee Rees với "Mudbound", Greta Gerwig với "Lady Bird" hay Patty Jenkins với "Wonder Woman" đều xứng đáng được tỏa sáng. Một thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật điện ảnh Mỹ cho biết: "Dù chỉ có 4 phụ nữ được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhưng tôi vẫn mong 2 người lọt vào danh sách".





Thụy Vũ (Theo Hollywood Reporter)