Rapper Eminem thắng vụ kiện bản quyền

26/10/2017 15:02

Đảng Quốc gia New Zealand đã sử dụng một bản nhạc có giai điệu và nhịp điệu y hệt bài "Lose Yourself" của Eminem trong đoạn quảng cáo quảng bá chiến dịch tranh cử năm 2014.

Eminem

Tòa án nhận định bài hát chỉ có một khác biệt rất nhỏ so với bản gốc của Eminem. Vì thế, thẩm phán đã đưa ra phán quyết Eminem thắng kiện. Trước đó, Eight Mile Style, công ty phát hành nhạc của Eminem, đã đệ đơn kiện khi thấy sự giống nhau giữa "Lose Yourself" và bản nhạc trong video quảng bá vận động tranh cử.

Luật sư của bị cáo khi đó đã biện hộ rằng bản nhạc họ sử dụng không phải "Lose Yourself" mà là bài hát có tên "Eminem-esque" được mua từ thư viện âm nhạc. Tuy nhiên, tòa án nhận định bản nhạc hoàn toàn giống ca khúc gốc của Eminem.

"Lose Yourself" xuất hiện trong phim "8 Mile" năm 2002, một trong những ca khúc đình đám nhất sự nghiệp của Eminem, mang về cho "8 Mile" giải Oscar hạng mục "Ca khúc trong phim hay nhất".

M.Khuê (Theo BBC)