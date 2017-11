Rapper Mỹ qua đời ở tuổi 21

17/11/2017 14:19

BBC ngày 16-11 đăng tải thông tin Lil Peep qua đời, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bất ngờ trước sự việc. Họ bày tỏ sự thương tiếc Lil Peep trên các trang mạng xã hội.

Lil Peep ra đi đột ngột đến mức bạn của anh là rapper Bexey người cùng tham gia chuyến lưu diễn bằng xe của ca sĩ này ban đầu còn tưởng anh đang ngủ. Bexey quay video và đăng lên mạng sau đó gỡ bỏ khi phát hiện dấu hiệu bất thường của Lil Peep. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Lil Peep không qua khỏi. Đại diện Lil Peep xác nhận thông tin này trên báo chí.

Rapper Lil Peep

Rapper Lil Peep đến từ Long Island, New York - Mỹ. Năm 2015, anh bắt đầu bước vào con đường ca hát và đạt được một số thành công nhất định. Những ca khúc "White wine", "The way i see things"... giúp anh trở thành rapper đang lên trong làng nhạc Mỹ.

"Tôi sốc và đau buồn. Tôi không tin rằng Lil Peep đã chết, thật bi thảm. Anh ấy có mục tiêu lớn, ước mơ cho tương lai và từng chia sẻ chúng với tôi, với đội bóng, gia đình, bạn bè. Anh ấy rất thông minh, sáng tạo, năng động, nhẹ nhàng và quyến rũ. Sự nghiệp của anh ấy cũng đang phát triển mạnh" - Sarah Stennett, giám đốc điều hành First Access Entertainment, chia sẻ.





M.Khuê (Theo BBC)