Sao Mai Thuỳ Dung: "Tôi yêu bản năng nhưng không mù quáng"

Với vẻ đẹp mặn mà,Thuỳ Dung được coi là hoa khôi của Sao Mai 2013

Thường thì sau khi có giải, người ta hay mượn nó làm đà để đi tiếp, còn Thuỳ Dung thì gần như biến mất. và rất nhiều người tò mò vì điều này…

Sao Mai Thuỳ Dung : Đi thi và có giải là điều rất may mắn nhưng tại thời điểm có giải tôi lại muốn chuyên tâm hơn vào việc học tập. Nhiều bạn sau khi có giải ngay lập tức bước vào nghề, bỏ dở việc học hành. Trong khi dòng nhạc tôi theo lại đòi hỏi rất nhiều về kỹ thuật, nếu không giọng rất dễ xuống.

Tôi nghĩ mình có thể đi chậm nhưng phải chắc, phải có gốc rễ căn bản, có sự tự tin và nền tảng vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn được. Tôi muốn đi trên con đường dài nhưng lúc có giải thì tuổi tôi còn rất trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Chứ không phải là vì chuyện yêu đương như nhiều lời đồn đoán?

Không có chuyện đó. Thời gian ở "ẩn" tôi học rất nhiều, học trong trường, học chuyên gia, làm mọi cách để xây dựng nền móng kỹ thuật của mình. Tôi phải thừa nhận mình đã chăm học kinh khủng, đến mức quên cả những thú vui bạn bè của lứa tuổi đôi mươi, nhưng bù lại đến giờ tôi đã tự tin nói mình đã có một nền tảng vững chắc để bước vào nghề. Nếu lúc ấy, tôi vội vàng thì tôi sẽ không thể đi xa, đi bền được. Cái gốc của cổ điển và dân gian vẫn phải là kỹ thuật và cảm xúc.

Nữ ca sĩ rất được yêu mến tại liên hoan phim Việt Nam 20

Sự nổi tiếng với nhiều nghệ sĩ là tất cả, còn Thuỳ Dung thì sao. Có phải chị tự tin với nhan sắc và giọng hát của mình nên nghĩ có thể dễ dàng chinh phục được khán giả?

Tôi nghĩ mình có phần lập dị. Mỗi người có kim chỉ nam riêng, ai cũng mong được nổi tiếng, tôi cũng vậy. Tôi cũng thích mình được tung bay. Nhưng nổi tiếng như thế nào đây. Tôi muốn mình nổi tiếng chậm và chắc khi khán giả đã yêu mến mình thì họ sẽ yêu rất bền lâu. Họ sẽ dõi theo con đường tôi đi chứ không phải là vì tôi vừa có giải là họ để ý đến tôi.

Tôi vẫn nghĩ mình có giải nhưng mình chưa xuất sắc thì có thể người ta sẽ quên tôi rất nhanh vì thị trường âm nhạc có rất nhiều người nổi tiếng. Tôi chấp nhận sự chậm rãi, mỗi ngày có thêm một người thích và lâu dần, mình sẽ có một chỗ đứng vững chắc.

Giải nhì Sao Mai 2013 cho hay cô yêu bản năng nhưng không mù quáng

Nhưng thời điểm vàng đã đi qua thì rất khó lấy lại, nếu không có một điểm nhấn cho người ta nhớ thì Thuỳ Dung sẽ mãi vô danh.

Tôi muốn bay, nhưng lúc đó cánh tôi còn non nớt. Tôi bay, nhưng ra sản phẩm không được ưng ý thì sẽ hối hận không kịp. Thà tôi đi chậm lại, nhưng với sự cầu thị của mình với ê-kip chuyên nghiệp của mình, tôi sẽ được đền đáp.

Nhiều giọng ca bước ra từ cuộc thi Sao Mai đã bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp, có bao giờ chị thấy mình bị áp lực trước sự thành công của các đồng nghiệp không?

Ngay từ ban đầu tôi đã xác định mình phải học thêm nhiều nên tôi không mấy áp lực. Tôi tự thấy mình cũng "người giời" lắm. Mọi người cũng không nói ra nói vào để tạo áp lực cho tôi để tôi bị suốt ruột. Khi tôi bền bỉ đến giờ phút này, tôi nghĩ mình đã có cái tôi riêng, sự lì lợm riêng, sự quyết tâm theo đuổi đến cùng điều tôi muốn mà không cần phải nhìn ngó sang mọi người. Sau này tôi thành công, dù ít hay nhiều, thì tôi cũng không ân hận chút nào vì tôi đã làm hết những gì mình có thể. Sống để không ân hận là sướng nhất. Được học hành bài bản cũng rất sướng chứ không phải nhất nhất là cứ nổi tiếng.





Với Thuỳ Dung mọi sự đều do "duyên" và cô chấp nhận mọi thứ nhẹ nhàng, kể cả thành công hay thất bại

Người ta hay thấy Thuỳ Dung nói đến chữ duyên. Chữ "duyên" này có ảnh hưởng như thế nào với chị?



Từ nhỏ tôi đã tin mọi sự đều do duyên. Tôi từng học sư phạm nhưng sau đó cuộc đời đưa đẩy tôi đến với công việc của một ca sĩ chuyên nghiệp, đi thi và có giải. Nói theo cách của các nghệ sĩ là được "Tổ đãi". Mọi bước ngoặt của cuộc sống đều là do duyên nên trong đời tôi nghĩ đều có lý do của nó. Vì hiểu điều này nên tôi đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Thất bại hay thành công tôi đều chấp nhận nhưng thực ra việc tin vào chữ duyên khiến mình sống nhẹ nhàng hơn.

Kể cả trong tình yêu?

Đúng. Tôi yêu rất bản năng nhưng không phải là người mù quáng. Tôi nhìn thấy cả ưu và khuyết điểm của người ta, nhưng trong tình yêu, người ta hay bao biện cho người mình yêu. Tôi luôn là người chuyển những thứ tưởng như nghiêm trọng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng. Cũng may mắn là tôi tìm được người tốt và hợp với mình.

Khi nhắc đến chữ "duyên" người ta dễ bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng có vẻ như chị không phải là một người như thế?

Nói bằng lòng hoàn toàn là không đúng. Tôi luôn tâm niệm phải làm hết sức của mình để dù có chuyện gì xảy ra cũng không luyến tiếc hay đau khổ. Đau khổ lúc đó để làm gì, vật vã để làm gì khi mình đã làm hết ga hết số với nó. Cuộc sống với tôi luôn luôn là phải tiến lên nhưng chắc chắn không phải là bằng mọi cách, mọi giá. Tôi không ân hận gì hết.

Là một nghệ sĩ, chị sợ nhất điều gì?

Đôi khi tôi rơi vào tình trạng không hiểu mình muốn gì. Và đó là điều tôi sợ nhất. Chính vì thế, tôi luôn luôn nhìn mọi thứ lạc quan, vui vẻ. Nhiều khi, tôi cũng nhìn thấy những điểm chưa tốt của bạn tôi nhưng tôi lại tự tìm cách lý giải tại sao lại như thế, khi có lời giải đáp, mình dễ dàng chấp nhận hơn.

Chứ không phải là sự cô đơn hay sao?Thực tế là nhiều nghệ sĩ bên ngoài thì vui vẻ nhưng thẳm sâu trong họ là nỗi cô đơn.

Cái nhìn và thế giới quan của nghệ sĩ hơi khác người bình thường. Người ta không hiểu được tại sao cô ca sĩ này lại dễ xúc động, dễ khóc như thế, nhưng thật ra, nó là thứ rất bản năng của nghệ sĩ. Nhiều khi, nó là sự lập dị.

Nhưng với tôi, cô đơn không phải là nỗi sợ hãi. Đôi khi tôi còn thấy nó rất hay vì nó tạo nên cảm xúc để mình thăng hoa hơn. Thỉnh thoảng, cũng nên cô đơn chứ không nên lúc nào cũng ồn ào.

Người có tài trở lại sau khi ở ẩn bao giờ cũng rất hoành tráng. Chị thì sao?

Bây giờ, tôi muốn tập trung hết công lực của mình sau khi tốt nghiệp để quay lại sân khấu lớn. Album riêng đầu tiên của tôi đang được chuẩn bị bắt tay thực hiện. Tôi cũng mong mình được Tổ đãi, mình bật lên để có chỗ đứng, để chứng minh cho người ta thấy suốt thời gian qua tôi đã đầu tư cho giọng hát của mình như thế nào. Tôi muốn gửi tín hiệu lên bầu trời rằng tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm hết tâm sức của mình. Tôi biết, sự trở lại thường rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi tin, mọi người sẽ quan tâm đến tôi không phải bằng "sự cố" hay bất kỳ những cái gì khác ngoài âm nhạc.

Yến Anh (thực hiện)