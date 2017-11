T-ara trong vòng vây fan Việt

03/11/2017 15:35

Sân bay Tân Sơn Nhất náo nhiệt hẳn với sự xuất hiện của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara

Trưa ngày 3-11, nhóm T-ara đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho buổi diễn tại TP HCM vào ngày mai, 4-11 tại sân vận động Phú Thọ. Dù quá trưa, T-ara mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhưng 7 giờ sáng, nhiều khán giả từ các tỉnh thành đã có mặt từ sớm tại sảnh đến quốc tế để chờ đợi, hoá trang thành nhiều nhân vật đặc biệt và giăng băng rôn, bảng tên để chào đón 4 cô gái đến từ xứ sở kim chi.

Thậm chí, một số fan nam còn chuẩn bị cả băng rôn cầu hôn thành viên T-ara ngay tại sân bay với lời nhắn: "Park Ji Yeon, will you marry me?" (Park Ji Yeon, em sẽ lấy anh chứ?).



Một lực lượng bảo vệ đông đảo được bố trí để đảm bảo an toàn cho T-ara khi ra khỏi sân bay.

Tuy nhiên, trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, sân bay quốc tế vẫn không tránh khỏi tình trạng náo loạn khi hàng trăm fan cùng la hét, hò reo và chạy theo T-ara trong suốt thời gian di chuyển ra xe. Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, các cô gái vẫn liên tục nở nụ cười và vẫy tay chào fan Việt.



Dự kiến, trước khi diễn ra buổi diễn vào lúc 20 giờ ngày 4-11, chương trình Giao lưu Việt- Hàn sẽ được bắt đầu vào lúc 15 giờ cùng ngày với các hoạt động K.POP Dance cover, EDM cùng các tiết mục biểu diễn đến từ LIME, SGirls, Juni, Woo Yi Kyung,... Ngoài ra, 3 ca sĩ Việt Nam gồm Noo Phước Thịnh, Min, Erik cũng sẽ tham gia biểu diễn xen kẽ trong buổi diễn cùng T-ara tại Việt Nam.

