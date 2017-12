Taylor Swift rớt danh sách đề cử Grammy 60

04/12/2017 22:00

Mặc dù gây sốt và liên tiếp xô đổ những kỷ lục trong lần trở lại ngoạn mục vào tháng 8 vừa qua nhưng album "Look what you made me do" đã không thể mang về cho Taylor Swift đề cử nào. Taylor Swift trở lại làng nhạc với sản phẩm âm nhạc mới cũng như sự thay đổi hình tượng âm nhạc trong thời gian qua nhưng không được đánh giá cao. Giới chuyên môn nhận định âm nhạc của Taylor mang dấu ấn thù hằn cá nhân hơn là truyền tải thông điệp ý nghĩa, điều luôn có trong âm nhạc của cô trước đây.



Taylor Swift vắng mặt tại Grammy 2018. Ảnh: Billboards

Nếu sự vắng mặt của Taylor Swift tại danh sách đề cử giải thưởng Grammy danh giá lần này đủ gây "choáng" thì những đề cử ít ỏi cho Ed Sheeran còn khiến khán giả yêu nhạc thấy bàng hoàng. Chủ nhân bản hit (ăn khách) đình đám đầu năm nay "Shape of you", Ed Sheeran chỉ xuất hiện ở 2 hạng mục: Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất và Album pop solo xuất sắc nhất. Đây là điều đáng tiếc nhất của danh sách đề cử giải thưởng Grammy lần này bởi Ed Sheeran là cái tên nổi bật trong năm qua. Âm nhạc của anh không chỉ tạo nên xu hướng mà còn chứa đựng thông điệp tuyệt vời về cuộc sống.

Dẫn đầu bảng đề cử giải thưởng Grammy lần này là rapper đình đám Jay Z (từng sở hữu 21 tượng kèn vàng Grammy) với 8 đề cử, bao gồm: Album của năm, Ca khúc của năm và Bản thu âm của năm. Đứng vị trí thứ 2 là nghệ sĩ Kendrick Lamar với 7 đề cử và Bruno Mars chiếm vị trí thứ 3 với 6 đề cử. Đặc biệt, ca khúc hiện tượng của thị trường âm nhạc thế giới thời gian qua với nhiều lượt xem nhất trên YouTube "Despacito" (của Luis Fonsi và Daddy Yankee) phiên bản song ca cùng Justin Bieber, cũng chỉ sở hữu 2 đề cử trong danh sách đề cử Grammy lần thứ 60 ở hạng mục: Ca khúc của năm và Bản thu âm của năm.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 28-1-2018 tại Madison Square Garden (New York city, Mỹ). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.









Thụy Vũ (theo Billboards)