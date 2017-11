"Trái khoáy" trên sân khấu Lễ trao giải âm nhạc Mỹ

20/11/2017 15:08

Lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2017 diễn ra tối 19-11 tại Los Angeles - Mỹ. Bruno Mars thắng hạng mục "Nghệ sĩ của năm", Niall Horan - cựu thành viên One Direction thắng "Nghệ sĩ mới của năm", ca sĩ Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee thắng giải "Hợp tác xuất sắc của năm" với bài hát hàng tỉ lượt xem "Despacito".

Niall Horan nhận giải

Rob Bourdon, Mike Shinoda, Brad Delson nhận giải

Mặc dù thắng hầu hết các giải thưởng quan trọng, những chủ nhân thật sự của đêm trao giải lại chính là mỹ nhân làng nhạc. Họ có phần trình diễn bùng nổ, tạo điểm nhấn cho lễ trao giải. Không phải tất cả ca sĩ nữ đều trắng tay, một số vẫn có giải thưởng nhưng sự ngược đời này vẫn trở thành tâm điểm chú ý, bình luận nhiều từ khán giả.

Pink và Kelly Clarkson có phần trình diễn "Everybody Hurts" đầy cảm động. Bài hát nói về những nạn nhân bão, cháy rừng gần đây. Pink sau đó đã biểu diễn nhào lộn trên không trong khi hát "Beautiful Trauma".

Nhưng các nữ ca sĩ mới là nhân tố nổi bật tại lễ trao giải

Họ diễn bùng nổ

Khiến khán giả thích thú

Lady Gaga mang đến tiết mục "The Cure", chơi piano và sau đó nhảy với "mưa lửa" rơi xuống sân khấu. Cô thắng hạng mục "Nữ ca sĩ pop/rock được yêu thích nhất".

Diana Ross biểu diễn các ca khúc: "I‘m Coming Out," "Take Me Higher", "Ain’t No Mountain High Enough". Cô nhận giải thành tựu trọn đời.

Demi Lovato cũng có màn biểu diễn ấn tượng với "Sorry/not sorry".





M.Khuê (Theo Reuters)