Victor Vũ: Làm phim cảm xúc hơn sau khi cưới vợ!

15/11/2017 12:27

Trong buổi giao lưu ra mắt phim "Lôi báo" chiều 14-11 tại TP HCM, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ đây là tác phẩm tâm huyết. Anh cùng ê - kíp dốc sức mang đến cho khán giả món ăn lạ, khác biệt từ trước đến nay. Bộ phim ra đời như thỏa mãn giấc mơ thuở ấu thơ của anh, luôn ao ước trở thành người hùng của cha mẹ, bạn bè... Victor Vũ đã dùng cặp mắt người trai trẻ trong mình vào 20 năm trước để xây dựng nhân vật chính với những xốc nổi, ương ngạnh chủ quan mà chỉ đến khi gặp sóng gió, trải nghiệm mới nhận thấy ý nghĩa cuộc đời.

Victor Vũ nhấn mạnh, "Lôi báo" là phim về hình tượng siêu anh hùng nhưng đậm chất Việt, gần gũi và đời thường, không cao siêu như các tác phẩm Hollywood từng phô diễn trên màn ảnh rộng. Trong "Lôi báo", tình cảm gia đình là thông điệp, điểm nhấn then chốt, các yếu tố khác chỉ làm nền xoay quanh nó. Chuyện phẩu thuật đổi đầu người là sự kiện có thật đã và đang diễn ra, nó là cơ duyên, cái cớ tuyệt vời cho phim, thúc đẩy các tình tiết chuyển biến.

Vợ chồng Victor Vũ

Phim xoay quanh nhân vật tên Tâm vốn là một họa sĩ chuyên vẽ về nhân vật siêu anh hùng. Anh đang miệt mài hoàn thành bộ truyện tâm huyết với nhân vật tên Lôi báo thì phát bệnh ung thư. Anh tuyệt vọng dù được vợ tên Linh hết lòng chăm sóc. Tâm được giáo sư Mã thuyết phục thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm đổi đầu người để tìm cơ hội sống sót. Cuộc phẫu thuật thành công, Tâm không chỉ khỏi bệnh mà còn có sức mạnh phi thường, anh dần trở thành người hùng được công chúng yêu thích và rắc rối cũng kéo đến.

Phim có cảnh đổi đầu người

Và nhiều cảnh hành động nghẹt thở

"Phim của tôi thường được mọi người khen là chỉn chu, có đầu tư nhưng lại thiếu cảm xúc. Một số khán giả cho rằng vì tôi quá chú tâm mặt kỹ thuật, luôn làm sao để phim đẹp, hài hòa, điện ảnh nhất có thể nên lơ là phần cảm xúc. Thế nhưng, sau khi cưới vợ, tôi làm "Lôi báo" lại được nhà đầu tư nhận định là có cảm xúc hơn rất nhiều. Tôi vui vì điều này" - Victor Vũ chia sẻ. Anh nói thêm Đinh Ngọc Diệp hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc. Đôi khi, nhân vật có những câu thoại anh chưa ưng ý, anh hỏi ý kiến vợ và được những góp ý rất tốt.

Hẳn nhiên, phim chủ đề mới lạ có nhiều thách thức, nhất là về thị hiếu khán giả. Nhưng ê - kíp phim chấp nhận rủi ro, đối mặt với thách thức vì mong muốn phục vụ một "món ăn" mới lạ. Là cái tên đình đám trong làng phim Việt, Victor Vũ chia sẻ khi bắt đầu dự án, anh không nghĩ nhiều đến áp lực doanh thu, sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Bởi nếu anh cứ khư khư ôm giữ điều này trong đầu, khó lòng làm tốt sản phẩm. Anh phải gạt tất cả đi, chỉ tập trung toàn lực vào dự án, đến lúc mọi chuyện hoàn tất mới lo lắng đến những điều khác.

Nhã Phương, Cường Seven và bé A Pù

"Lôi báo" có một ê - kíp khá ấn tượng với dàn diễn viên: Nhã Phương, Cường Seven, Ngọc Anh,... Vincent Wang - người chỉ đạo hành động các phim Hollywood ("Now you see me", "Tử chiến trường thành", "Doctor Strange",...) là đạo diễn hành động của phim này. Phần nhạc phim do Christopher Wong thực hiện.

Nhà sản xuất phim Jenni Trang Lê thổ lộ kinh phí của phim bị tăng cao vì những cảnh hành động. Ban đầu, chị nghe ý tưởng của Victor Vũ liên quan đến đổi đầu có chút lo sợ không được duyệt kịch bản nhưng may mắn vượt qua vấn đề này. Kế tiếp, chị nghĩ đây là phim có chút bi kịch, tình cảm gia đình, một vài cảnh hành động nên chủ yếu vẫn là phim bi kịch. Thế nhưng, cảnh hành động ngày càng nhiều hơn từng ngày, đạo diễn Victor Vũ cũng hưng phấn hơn và cứ thế phim trở thành thể loại hành động, tiền đầu tư cũng nâng lên từng ngày. Tuy nhiên, là nhà sản xuất, chị hài lòng về phim, thành quả ê - kíp đã đạt được, mong rằng sẽ chạm đến khán giả.

Minh Khuê