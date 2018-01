Vợ cố nghệ sĩ Glenn Frey kiện bệnh viện điều trị cho chồng

17/01/2018 16:30

Cindy Frey cáo buộc bệnh viện và chuyên gia về dạ dày - ruột Steven Itzkowitz đã sơ xuất, không điều trị đúng cách bệnh viêm loét đại tràng, chẩn đoán điều trị nhiễm trùng cũng như tư vấn nguy cơ, phản ứng phụ từ điều trị.

Kết quả, nghệ sĩ Glenn Frey đã chịu đau đớn về thể chất, tinh thần trước khi qua đời ngày 18-1-2016. Đơn kiện chống lại các bị cáo trên đã được gửi đến Tòa án Manhattan, New York. Steven Itzkowitz chăm sóc sức khỏe cho Glenn Frey từ tháng 10-2015 đến 11-2015.

Glenn Frey là tay guitar lừng lẫy

Ban nhạc The Eagles nói Glenn Frey chết vì các biến chứng từ viêm loét đại tràng cấp, viêm phổi và viêm khớp dạng thấp. Người phát ngôn Bệnh viện Mount Sinai nói không bình luận về vụ kiện này.

Đơn kiện yêu cầu bồi thường cho Cindy Frey, được nộp ngay trước khi hết thời hạn hai năm đối với các trường hợp tử vong bất hợp pháp theo quy định pháp luật.

Glenn Frey, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, tay guitar lừng danh, nhà sản xuất, diễn viên, thành viên sáng lập nhóm nhạc rock Eagles, đồng sáng tác ca khúc "Hotel California", "Tequila Sunrise". Ông còn đồng sáng tác nhiều ca khúc hay cho nhóm mình biểu diễn: "Take It Easy", "Peaceful Easy Feeling", "Already Gone", "Lyin' Eyes", "New Kid in Town", "Heartache Tonight"... Trong đó, ca khúc "Hotel California" do Glenn Frey, Don Felder, Don Henley sáng tác thành công vang dội nhất.

Ông đồng sáng tác nhiều ca khúc hay

Album "Hotel California" của Eagles là album phòng thu thứ 5 của ban nhạc này, phát hành cuối năm 1976. Nó đã được bán hơn 16 triệu bản chỉ tính riêng ở Mỹ và được xem là album tự sáng tác bán chạy nhất của ban nhạc. Album này đã được xếp vị trí số một trong 8 tuần giữa cuối năm 1976 và đầu năm 1977 (không liên tục), có hai đĩa đơn xếp vị trí đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Năm 2001, VH1 của MTV network đã chọn Hotel California là album thứ 15 vĩ đại nhất mọi thời đại. Nó cũng xếp thứ 13 trong một cuộc điều tra năm 2005 được kênh truyền hình Anh quốc Channel 4 thực hiện để xác định 100 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 2003, album này đã xếp thứ 37 trên danh sách 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone .

Ban nhạc Eagles từng giành 6 giải Grammy thời đỉnh cao, được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng nam 1998. Sau thời gian tan rã, năm 1994, ban nhạc này tái hợp đến nay. Thời điểm tan rã, Glenn Frey có sự nghiệp sô lô thành công với những sản phẩm chất lượng.

M.Khuê (Theo Reuters)