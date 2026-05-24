Sức khỏe

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Hội trường Thống Nhất

Tin, ảnh: Hải Yến - Vân Nhi

(NLĐO) - Hoạt động diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo thanh thiếu niên Việt Nam nằm trong nhóm ít vận động hàng đầu thế giới, kéo theo các nguy cơ về sức khỏe.

Ngày 24-5, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) thu hút hơn 3.000 người dân tham gia cùng các chuyên gia y tế, huấn luyện viên dinh dưỡng...

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 1.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, cho rằng truyền thông y tế cần đi vào đời sống thực tế, giúp người dân tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe một cách dễ hiểu, dễ thực hành

Tại chương trình, nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, cho rằng sức khỏe đang bị nhiều người đánh đổi bởi lối sống hiện đại thiếu vận động, lạm dụng thức ăn nhanh và các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 2.
1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 3.

Nhiều người tham gia trình diễn flashmosh tại chương trình 

Ông cho biết tình trạng người dân bị "bủa vây" bởi các thông tin sai lệch trên mạng xã hội như chế độ ăn kiêng cực đoan, phương pháp thanh lọc cơ thể phản khoa học hay quảng cáo thực phẩm chức năng thổi phồng công dụng. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện vì áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học. Do đó, truyền thông y tế cần đi vào đời sống thực tế, giúp người dân tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe một cách dễ hiểu, dễ thực hành.

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh cần chuyển trọng tâm từ y tế điều trị sang y tế dự phòng toàn diện. Ông cho rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người và việc chủ động rèn luyện thể chất, kiểm soát chế độ ăn uống là giải pháp hiệu quả để phòng bệnh, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 4.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại chương trình

"Chúng ta có thể có nhiều tài sản nhưng cơ thể và sức khỏe là duy nhất, đồng hành với mỗi người từ khi sinh ra đến cuối đời. Đáng lo ngại là kinh tế càng phát triển, công nghệ càng tiện lợi thì con người lại càng ít vận động hơn" - Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng chia sẻ thói quen duy trì chạy bộ hoặc tập thể dục từ 30-45 phút mỗi ngày, hạn chế đồ ngọt, ưu tiên đi thang bộ và vận động nhẹ sau thời gian dài làm việc để duy trì sức khỏe.

Theo Thứ trưởng, nhịp sống hiện đại với thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, thói quen ngồi lâu, ít vận động đang làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và ung thư. Ông cho rằng nhiều bệnh lý mạn tính không xuất hiện trong một ngày mà tích tụ từ những thói quen thiếu lành mạnh kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định phòng bệnh phải bắt đầu khi cơ thể còn khỏe mạnh và không ai có thể thay mỗi người trong việc ăn uống điều độ hay rèn luyện thể chất. 

Ngày hội dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức tự chủ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao.

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 5.
1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 6.

Tại chương trình, các chuyên gia dinh dưỡng đã tư vấn khẩu phần ăn, hướng dẫn tính toán calo và giải đáp thắc mắc liên quan đến các bệnh lý chuyển hóa cho người dân tham dự

Theo các chuyên gia, lối sống tĩnh tại cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học đang làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, béo phì. Vì vậy, chương trình hướng đến việc thay đổi nhận thức của người dân, khuyến khích xây dựng thói quen vận động thường xuyên và dinh dưỡng hợp lý ngay trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, tham gia tại chương trình người dân còn được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí  với sự hỗ trợ của các chuyên gia dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ tiến hành đo chỉ số BMI, tư vấn khẩu phần ăn, hướng dẫn tính toán calo và giải đáp thắc mắc liên quan đến các bệnh lý chuyển hóa.

Tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam cùng mẹ và em trai, Khánh Vy (19 tuổi) cho biết bản thân quan tâm đến sức khỏe từ sớm sau khi chứng kiến nhiều người thân trong gia đình gặp các vấn đề bệnh lý liên quan đến lối sống và chế độ ăn uống. Khánh Vy cho rằng nhiều người trẻ thường chủ quan vì chưa thấy bệnh tật xuất hiện nhưng những thói quen ăn uống thiếu khoa học sẽ dần ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 5.

Hoàng Nguyễn Khánh Vy (áo vàng) cùng mẹ và em trai tham gia chương trình

Tại chương trình, Khánh Vy mong muốn được học hỏi thêm kiến thức dinh dưỡng, cách xây dựng lối sống lành mạnh cũng như kỹ năng tư vấn sức khỏe từ các chuyên gia để sau này có thể hỗ trợ người thân và cộng đồng.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thanh Hồng (49 tuổi) cho biết đây là lần thứ hai tham gia ngày hội. Chương trình mang đến nhiều kiến thức thiết thực, dễ áp dụng như thay nước ngọt bằng nước lọc, tăng cường đi bộ hay điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe.

1 sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham gia tại Dinh Độc Lập - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Thanh Hồng (áo xám) chờ đến lượt được các bác sĩ tư vấn dinh dưỡng và chế độ ăn

Trước đó, chị từng được bác sĩ tư vấn chế độ sinh hoạt dành cho người mắc bệnh tim mạch và huyết áp, giúp sức khỏe cải thiện tích cực hơn.


Cán bộ y tế miền Trung tập huấn chế độ dinh dưỡng sinh ceton trong điều trị động kinh kháng thuốc

Cán bộ y tế miền Trung tập huấn chế độ dinh dưỡng sinh ceton trong điều trị động kinh kháng thuốc

Hơn 90 đơn vị y tế tại khu vực miền Trung tham gia tập huấn “Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc”

Kết hợp thông minh các loại thực phẩm giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng từ những gì bạn ăn

Dinh dưỡng lành mạnh không chỉ đơn thuần là đạt được mục tiêu về một chất dinh dưỡng duy nhất hoặc đảm bảo bạn đang ăn những loại siêu thực phẩm mới nhất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc

Theo nghiên cứu lâm sàng, chế độ ăn keto giúp giảm tới 90% số cơn co giật, thậm chí một số trường hợp không còn xuất hiện cơn động kinh ở bệnh nhân kháng thuốc

chăm sóc sức khỏe người tham gia dinh dưỡng y tế dự phòng phòng bệnh Dinh Độc lập 3.000 người
