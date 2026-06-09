161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS One, nhóm tác giả quốc tế dẫn đầu bởi tiến sĩ Yolanda Fernández-Jalvo từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha tuyên bố họ đã tìm ra bằng chứng về một loài người cổ đem lửa vào hang động từ 1,8 triệu năm trước.

Phát hiện này đã đẩy mốc thời gian con người biết sử dụng và kiểm soát lửa lùi về quá khứ hàng trăm ngàn năm, làm đảo lộn đáng kể lịch sử nhân loại.

Lửa không chỉ là một công cụ sưởi ấm hay nấu chín thức ăn, mà còn là bước ngoặt vĩ đại thúc đẩy quá trình tiến hóa của bộ não và định hình cấu trúc xã hội loài người sơ khai.

Hang Wonderwerk ở Nam Phi, nơi loài người cổ Homo erectus và có thể là một số loài người khác nữa từng trú ngụ - Ảnh: NATURE

Theo Heritage Daily, các bằng chứng về lửa đã được phát hiện tại Wonderwerk ở Nam Phi, một di chỉ nổi tiếng liên quan đến các loài người đã tuyệt chủng.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập 161 mẩu xương động vật từ các lớp trầm tích của hang động.

Để xác định xem liệu những bộ xương đó có thực sự bị đốt cháy hay không, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) và một kỹ thuật phát quang mới được phát triển trong khoa học pháp y.

Kết quả là họ đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ về việc bị đốt cháy ở cả 2 lớp trầm tích được nghiên cứu, bao gồm Lớp 10 và Lớp 11 cổ hơn tại hang Wonderwerk.

Ở Lớp 11, mọi xương hóa thạch màu trắng và xám đều cho kết quả dương tính với việc bị đốt cháy.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy các cụm tàn tích bị cháy riêng biệt bên trong hang động, cho thấy rằng các vụ cháy không phải là sự kiện ngẫu nhiên mà là hoạt động lặp đi lặp lại ở những khu vực cụ thể trong thời gian dài.

Chưa thể xác định lửa đó được người tiền sử tạo ra, hay họ lấy từ các đám cháy rừng và cố giữ nó đừng tắt để sử dụng.

Mặc dù vậy, việc một loài người cổ biết sử dụng và kiểm soát lửa vào thời điểm đó đã là đáng ngạc nhiên. Các nhà khoa học cho rằng họ có thể là người Homo erectus thuộc nền văn hóa Oldowan, những người đầu tiên sở hữu kỹ nghệ công cụ đá trên thế giới.

Homo erectus - biệt danh "người đứng thẳng" - là một loài rất cổ xưa trong chi Homo (chi Người) mà Homo sapiens chúng ta thuộc về. Một số bằng chứng cho thấy họ có thể là tổ tiên trực tiếp của chúng ta, hoặc gián tiếp nhưng chỉ thông qua 1 loài trung gian.