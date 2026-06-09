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Sức khỏe

3 bệnh viện hợp sức phẫu thuật cứu sống nữ sinh bị bánh xe container cán qua người

Hải Yến

(NLĐO) - Nữ sinh bị bánh xe container cán qua đùi phải, sau đó các bác sĩ 3 bệnh viện cùng phối hợp phẫu thuật để cứu chữa

Ngày 9-6, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp cùng các bệnh viện tuyến cuối cứu sống nữ sinh L.T.K.H. (17 tuổi, ngụ TPHCM) bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn giao thông liên quan xe container.

3 bệnh viện hợp sức phẫu thuật cứu sống nữ sinh 17 tuổi bị container cán qua người - Ảnh 1.

Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe nữ sinh ổn định và được chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị

Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi xảy ra tai nạn, H. được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Trong lúc lưu thông, xe máy va chạm với một xe container chạy cùng chiều từ phía sau khiến cả ba mẹ con ngã xuống đường. H. không may bị bánh xe container cán qua vùng đùi phải.

Nữ sinh được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng, gồm gãy xương đùi phải, gãy khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt với sự tham gia của các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và liên tiếp trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện H. bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái nhằm cầm máu. Đồng thời, nhiều tổn thương nặng khác cũng được xử trí như cố định khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý các vùng mô dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, bệnh nhân được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc cùng 12 túi kết tủa lạnh. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn, không cần truyền máu thêm. Sau 36 giờ điều trị, tình trạng nữ sinh cải thiện dần, tỉnh táo và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Em trai của H. - bị xe cán qua bàn chân trái - vẫn đang được điều trị, chăm sóc vết thương tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương rất nặng, sốc mất máu nguy kịch nhưng được cứu sống nhờ kích hoạt kịp thời hệ thống báo động đỏ liên viện cùng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

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